Mort de Rick Davies : qu'est-ce que le myélome multiple, dont souffrait le cofondateur de Supertramp ?

Cofondateur du groupe mythique Supertramp, Rick Davies est décédé ce samedi à l’âge de 81 ans des suites d’un myélome multiple, un cancer hématologique aussi appelé maladie de Kahler.

Le chanteur Rick Davies, qui a cofondé le célèbre groupe de pop-rock anglais Supertramp, a rendu son dernier souffle à l’âge de 81 ans. L’artiste luttait depuis plusieurs années contre un myélome multiple, un cancer rare qui prend naissance dans la moelle osseuse.

Plus précisément, cette maladie est due à l’accumulation anormale d’un type de globules blancs, appelés les plasmocytes. Ces derniers produisent des anticorps (immunoglobulines) qui aident l’organisme à combattre les infections et sont présents dans la moelle osseuse.

douleurs osseuses et anémie

Aussi appelée maladie de Kahler, cette pathologie se manifeste principalement par des douleurs osseuses, souvent localisées dans le dos, les côtes et les hanches. On parle de myélome «multiple» car «plusieurs localisations osseuses sont atteintes en même temps», souligne la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer.

En raison de la diminution des globules rouges, elle peut aussi entraîner de l’anémie et une fatigue intense. Le myélome multiple est généralement détecté chez les patients de plus de 70 ans, en sachant que le diagnostic repose sur plusieurs examens, dont une prise de sang, une analyse d’urine, une biopsie de la moelle osseuse et des examens par imagerie.

Pour Rick Davies, le diagnostic est tombé en 2015, peu de temps avant le coup d'envoi de la tournée européenne du groupe, qui avait finalement été annulée en raison de l'état de santé de l'artiste, contraint de suivre un traitement agressif. Il existe plusieurs alternatives pour tenter de combattre la maladie : la chimiothérapie, une greffe de moelle osseuse ou encore la radiothérapie.

En France, cette pathologie concerne chaque année plus de 6.000 nouveaux patients.