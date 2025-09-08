Ustensiles de cuisine en bois : attention à ne jamais les mettre au lave-vaisselle

Dans nos tiroirs de cuisine, on y trouve différents objets, mais surtout différents matériaux et nos couverts en bois font partie de ceux à traiter avec attention car un passage au lave-vaisselle et c’en est fini pour eux.

Spatules, planches à découper ou encore cuillères en bois, ces indispensables en cuisine ne font pas bon ménage avec le lave-vaisselle. Très utiles pour ne pas rayer les poêles et les casseroles, ils demandent un traitement particulier à l’entretien.

Le plus simple pour nettoyer les ustensiles en bois est d’utiliser de l’eau tiède et du liquide vaisselle. Il faut les frotter, mais ne pas les gratter, car le bois qui les recouvre est traité et vernis afin de protéger et de faire perdurer leur vie.

citron et vinaigre blanc

C’est pour cette raison qu’il ne faut jamais passer ses ustensiles de cuisine en bois au lave-vaisselle. La chaleur et l’humidité les fissurent et dégradent le vernis de protection.

Une fois sortis de la machine, en plus d’être visuellement déformés, les microbes s’incrusteront très facilement dans les fissures et la moisissure apparaîtra vite.

Il en est de même pour les longs bains dans l’eau, les ustensiles n’aiment guère ça. Le bois devient rapidement poreux. Pour désinfecter en profondeur, il est recommandé de les frotter avec un citron ou de les plonger dans un mélange d'eau tiède et de vinaigre blanc une quinzaine de minutes.