Vous ne devinerez jamais en quoi le réchauffement climatique a un impact sur votre consommation de sucre

La hausse des températures liée au réchauffement climatique a un impact direct sur notre consommation. Une étude menée aux États-Unis révèle une augmentation de notre attrait pour le sucre lors des épisodes de fortes chaleurs.

Chaleur et sucre, un duo surprenant. Avec les changements climatiques, les habitudes de consommation s’adaptent. Une étude publiée dans Nature Climate Change démontre que les chaleurs extrêmes affectent directement la consommation de sucres ajoutés, entraînant une hausse significative de leur présence dans notre alimentation.

Même si ce phénomène est rarement quantifié, faute d’un nombre suffisant d’études, Nature Climate Change a utilisé les données de transactions individuelles de ménages américains entre 2004 et 2019.

Une corrélation constatée

Grâce à ces données, la revue scientifique américaine a mis en évidence une hausse de la consommation de sucre lorsque le mercure grimpe. Entre 12 °C et 30 °C, un individu ingère en moyenne 0,70 gramme de sucre supplémentaire par degré gagné. Cela s’explique principalement par une consommation accrue de boissons sucrées et de desserts glacés.

Les projections estiment une augmentation de près de 3 grammes de sucres ajoutés par jour d’ici à 2095, alors que les besoins journaliers recommandés sont de 36 grammes pour un homme et de 26 grammes pour une femme. Si le réchauffement climatique se poursuit, les risques d’obésité, de diabète et de maladies cardiovasculaires pourraient croître de façon marquée. L’American Heart Association recommande de limiter la consommation de sucres ajoutés à 6 % du total des calories ingérées quotidiennement.

L’étude publiée par Nature Climate Change alerte : « Nos conclusions révèlent une implication importante pour la santé publique dans le contexte de l’adaptation au changement climatique. Elles démontrent les impacts négatifs potentiels sur la santé, liés aux modifications des comportements alimentaires induits par les conditions météorologiques. »