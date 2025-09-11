Voici les 8 cas où la prise d'Ibuprofène est fortement déconseillée 

Antalgique populaire, l'ibuprofène se trouve dans la trousse à pharmacie de nombreux foyers français. Pourtant, ce médicament ne convient pas à toutes les situations. Alors, dans quels cas est-il déconseillé de le prendre ?

Alors qu'environ un Français sur cinq prendrait de l'ibuprofène au moins une fois par mois pour traiter ses douleurs, selon une enquête menée par OpinionWay pour l'OFMA et l'Institut ANALGESIA, ce médicament n'est pas adapté à tous les cas et peut même entraîner des complications.

Pour rappel, l'ibuprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) qui soulage les migraines, maux de dos, douleurs de règles ou dentaires, états grippaux, courbatures, la fièvre, etc., il est accessible sans ordonnance en comprimés, crèmes, et même injections.

Ce médicament peut également être prescrit pour certaines maladies chroniques comme l'arthrite rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante.

Des interactions médicamenteuses risquées

Nombreux sont donc ceux qui prennent de l'ibuprofène sans avis médical. Pourtant, avec l'âge, l'appareil digestif se fragilise et des interactions peuvent survenir avec d'autres médicaments.

Ainsi, sa prise est contre-indiquée dans les situations suivantes :

Allergies connues aux AINS, même si la molécule est différente

Antécédents d'ulcère de l'estomac ou au duodénum (première partie de l'intestin grêle), ou maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, etc.)

Insuffisance hépatique

Maladie rénale chronique

Insuffisance cardiaque

Asthme déclenché par un anti-inflammatoire, même autre que l'ibuprofène

Varicelle en raison du risque de complications cutanées graves

Infection (infection dentaire, urinaire, angine, otite, toux, rhinopharyngite, etc.) car le médicament masque les symptômes sans traiter la cause, empêchant de voir l'aggravation potentielle.

En outre, il peut provoquer des complications infectieuses graves comme un phlegmon - une inflammation douloureuse potentiellement grave - en cas d'angine, car il diminue l'inflammation, supprimant ainsi les défenses locales contre les microbes.

Les autorités de santé ont notamment recommandé de commencer par la dose minimale, soit 200 mg, et d'arrêter dès que vous êtes soulagés. La posologie maximale est de 400 mg trois fois par jour (1200 mg/24h), espacés de 8h, pendant 3 à 5 jours maximum.

Des médicaments alternatifs plus appropriés

Pour les personnes de plus de 65 ans, l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a préconisé d'associer un traitement protecteur de l'estomac, comme les inhibiteurs de pompe à protons. Ces médicaments diminuent l'acidité de l'estomac et réduisent ainsi le risque d'ulcère.

Il est essentiel de consulter avant toute prise d'ibuprofène pour évaluer individuellement le besoin. D'autres antalgiques, à l'instar du paracétamol, d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens moins nocifs, des corticoïdes, du tramadol, etc., peuvent être parfois de meilleures alternatives.