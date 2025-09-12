Covid-19 : ce que l'on sait sur la reprise épidémique depuis la rentrée

Alors que la rentrée scolaire a déjà commencé depuis plus d’une semaine, la circulation du virus semble s’intensifier. La prudence est de mise, même si aucun scénario catastrophe n’est envisagé à ce stade.

Le Covid-19 rôde toujours. Cinq ans après l’épidémie, les données épidémiologiques laissent entrevoir un redémarrage de la circulation du virus dans l’Hexagone. C’est ce que semblent indiquer les chiffres récents de Santé publique France dans son bulletin national d’information, publié ce mardi 2 septembre. Le nombre de passages aux urgences, du 25 au 31 août (semaine 35), pour des suspicions d’infection au Covid-19, a augmenté de 20% chez les moins de 15 ans et de 12% chez les 15 - 74 ans.

Des chiffres alarmants ?

Dans son autre rapport de la semaine du 18 au 24 août (semaine 34), une hausse significative avait été relevée, avec une augmentation de 18 % des consultations aux urgences chez les plus de 75 ans. Néanmoins, ces chiffres restent à nuancer, puisque cette fameuse hausse représente seulement 37 passages supplémentaires. Quant aux données de la semaine 35, cela représente 48 passages en plus pour les moins de 15 ans et 54 passages pour les 15-74 ans sur l’ensemble du réseau hospitalier français.

Selon l’épidémiologiste Antoine Flahault, le niveau d’infection reste «très inférieurs à ceux des grandes vagues de Covid», a-t-il expliqué auprès d'Actu.fr. «Un peu partout en Europe, au Royaume-Uni par exemple, les mêmes signaux apparaissent et suggèrent l’arrivée d’une vague de fin d’été et de début d’automne. Mais pour l’instant pas de quoi se faire un sang d’encre», a ajouté le professeur de santé publique de l’université de Genève.

Une prochaine vague de vaccination à prévoir

Cette légère augmentation peut s’expliquer aussi par la présence de plusieurs variants du SARS-CoV-2. Parmi eux, le NB.1.8.1, surnommé «Nimbus», attire l’attention des scientifiques en raison de mutations susceptibles d’accroître sa transmissibilité et de réduire l’efficacité de notre système immunitaire. Des traces de ce virus, détectées dans les eaux usées, se sont accrues depuis la fin du mois d’août.

Face à cette propagation du virus, une campagne conjointe de vaccination contre la grippe et le Covid-19, organisée pour la quatrième année consécutive, commencera dès le 14 octobre prochain. Cette dernière est fortement recommandée aux personnes les plus à risque de forme grave, notamment les plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées et les femmes enceintes.