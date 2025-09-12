Grippe saisonnière : ce que l’on sait sur cette «thérapie universelle» qui a été mise au point

La grippe saisonnière est l'une des maladies les plus difficiles à prévenir. Entre mutation et vaccination, une nouvelle étude pourrait bien changer la donne pour l'avenir médical.

Une solution à la grippe saisonnière ? Les grippes sont un véritable calvaire pour le corps médical. En effet, chaque variation nécessite l'élaboration d’un vaccin, pas toujours efficace lorsque vient l'hiver. En 2024, la faible couverture vaccinale a engendré une grosse épidémie, mais aussi d'importants passages aux urgences.

Mais les recherches se poursuivent pour éradiquer cette maladie saisonnière. Dans une étude publiée ce mercredi 10 septembre, la revue Science Advances rapporte qu'un cocktail d'anticorps a réussi à protéger des souris face à presque toutes les souches de grippe testées, incluant des variants aviaires et porcins représentant une menace de pandémie.

Dans le média EurekAlert, Silke Paust, immunologiste au JAX et auteure principale de l'étude, détaille : «C'est la première fois que nous observons une protection aussi étendue et durable contre la grippe dans un organisme vivant. Même après avoir administré le traitement quelques jours après l'infection, la plupart des souris traitées ont survécu».

Une méthode de réflexion médicale différente

Pour cette étude, les médecins ont procédé différemment. En effet, selon les croyances médicales, les anticorps doivent être neutralisants pour se lier et donc éliminer un virus. Or, au cours de l'étude, cela n'a pas été le cas. Les chercheurs ont utilisé des anticorps non neutralisants, mais qui ont permis de marquer les particules virales afin que le système immunitaire les reconnaisse et les élimine par la suite.

«La majorité des anticorps produits par notre corps ne sont pas neutralisants, mais la médecine les a largement ignorés. Nous démontrons qu'ils peuvent sauver des vies. Même avec des souches mortelles comme les virus H5 et H7 de la grippe aviaire, ce traitement a sauvé des vies longtemps après l'infection», détaille l'immunologiste.

Grâce à ces recherches, une étude clinique va pouvoir être menée sur l'Homme avant une commercialisation qui pourrait intervenir en complément de la vaccination saisonnière déjà mise en place.