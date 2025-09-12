«Maladie du foie gras» : quelle est cette maladie méconnue qui touche un français sur cinq ?

Un Français sur cinq serait touché par la stéatose hépatique métabolique, surnommée la «maladie du foie gras». Fréquente, mais encore méconnue, elle progresse rapidement, portée par l’épidémie d’obésité et de diabète.

La stéatose hépatique métabolique, plus connue sous le nom de «maladie du foie gras», s’impose comme un enjeu majeur de santé publique. Elle résulte de l’accumulation de graisses dans le foie, sans lien avec la consommation d’alcool. Elle concerne désormais au moins 20% de la population française.

Cette pathologie est étroitement liée à nos modes de vie. Surconsommation alimentaire, sédentarité et augmentation du diabète en font le terrain idéal. Longtemps silencieuse, elle peut évoluer vers une inflammation irréversible, conduisant à la cirrhose ou au cancer du foie. C’est pourquoi certains spécialistes, comme ceux du CHU de Lyon, estiment qu’elle deviendra bientôt la première cause de greffe de foie.

Tout n'est pas inévitable

Cependant, tout n’est pas inévitable. L’évaluation précoce du degré de fibrose, grâce à des tests sanguins ou à l’élastométrie, permet d’identifier les patients à risque. La prévention repose avant tout sur l’hygiène de vie : une perte de poids d’environ 10% du poids corporel suffit à améliorer l’état du foie dans la majorité des cas. Un objectif difficile à atteindre durablement, qui explique l’augmentation régulière des malades.

En l’absence de traitement médicamenteux validé, la recherche avance. Le resmetiron, molécule en cours d’évaluation, montre des résultats encourageants en améliorant l’élasticité du foie.

