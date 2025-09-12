Produits ultra-transformés : 60 millions de consommateurs alerte des dangers pour les enfants

Une récente étude publiée par 60 millions de consommateurs a démontré que 8 produits de supermarché sur 10, à destination des enfants, sont ultra-transformés. Ils augmenteraient le risque de cancer de plus de 13%, et favoriseraient le surpoids.

Des chiffres alarmants. Selon une étude publiée jeudi par 60 millions de consommateurs, 8 produits de supermarché sur 10, à destination des enfants, sont ultra-transformés. Et cela n'est pas sans risques pour la santé.

Dans le détail, plus de 80% des produits alimentaires destinés aux enfants sur les 43 analysés, sont classés comme ultra-transformés. Autrement dit, ils renferment une multitude d'ingrédients industriels, additifs, arômes artificiels, mais aussi du sucre ajouté ou encore des graisses de moindre qualité.

Mais alors, comment les repérer ? Sophie Coisne, rédactrice en chef adjointe de 60 millions de consommateurs, explique à CNEWS, qu'il s'agit «de produits un petit peu moins chers que des produits plus bruts parce qu'ils n'utilisent pas forcément des ingrédients aussi nobles. Typiquement, un arôme artificiel, c'est moins cher qu'une vraie fraise».

Fromages fondus, biscuits, céréales

Le magazine a passé au crible 35 aliments ultra-transformés, incluant des produits destinés aux nourrissons.



Parmi les produits concernés figurent les fromages fondus en portions, les biscuits de goûter, les céréales sucrées ou encore les compotes industrielles. Mais aussi, des steaks végétaux et des nuggets de poulet.



Selon l'étude, 46% de l'apport calorique quotidien des enfants provient de ces aliments ultra-transformés. Un constat lié au temps limité dont disposent certains parents pour cuisiner.

Pourtant, selon le rapport, ces produits augmentent le risque de cancer de plus de 13%, et favorisent également le surpoids.