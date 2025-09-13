Protéines : voici ce qui peut se passer dans votre corps si vous en consommez trop

Les régimes hyper-protéinés sont à la mode. Pourtant, bien que les protéines soient essentielles au bon fonctionnement du corps, en consommer de trop peut provoquer des effets indésirables.

Les protéines sont indispensables au bon fonctionnement du corps, mais un excès peut avoir des effets inattendus. CNN Santé s’est intéressé à ce qui arrive réellement à l’organisme lorsque les besoins quotidiens sont dépassés.

Sur les réseaux, dans le marketing ou chez certaines célébrités, le terme «protéines» ou les régimes hyper-protéinés reviennent fréquemment, donnant parfois l’impression qu’en consommer toujours plus rime avec santé. Pourtant, cet excès peut provoquer des désagréments.

«Lorsque vous consommez plus de protéines que nécessaire, votre corps ne peut pas les stocker. Il les élimine dans les urines ou les transforme en énergie ou en graisse», a expliqué Michelle Cardel, diététicienne agréée et professeure adjointe à l’Université de Floride.

Avant de préciser : «Pour la plupart des personnes en bonne santé, ce n’est pas forcément nocif, mais une consommation suffisante suffit à couvrir ses besoins. Plus de protéines ne signifie pas plus de bienfaits, alors qu’équilibrer l’apport en protéines et en fibres est essentiel pour préserver la santé et le bien-être sur le long terme.»

Dans certains cas, un excès de protéines associé à un faible apport en fibres peut provoquer une prise de poids ou des problèmes digestifs. «L’un des signes les plus courants est la constipation», fait remarquer le docteur David Liska, président du département de chirurgie colorectale de la Cleveland Clinic.

Un macronutriment essentiel

Les protéines jouent un rôle clé dans le corps. Elles participent à la construction et à la réparation des muscles, des tendons et des ligaments, et soutiennent le système immunitaire grâce à la production d’anticorps et d’enzymes protectrices.

Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES), un adulte en bonne santé a besoin d’environ 0,83 g de protéines par kilo de poids corporel par jour. Par exemple, une personne de 70 kg aura besoin d’environ 56 à 70 g par jour, un chiffre qui peut varier selon l’activité physique.

Il n’est pas nécessaire de dépasser largement ces apports. Un excès de protéines ne fait pas «plus de muscles» et oblige même le corps à éliminer l’excédent. Cela peut solliciter les reins, le foie et augmenter le risque de déshydratation, car les protéines nécessitent plus d’eau pour être éliminées.

Pour rester en bonne santé, il est essentiel de varier les apports : glucides complets pour l’énergie, protéines et graisses saines pour le corps, fibres, vitamines et minéraux pour le métabolisme et le système immunitaire. Il est également important de boire suffisamment d’eau et de limiter le sucre, le sel et les produits ultra-transformés.