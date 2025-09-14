«On peut voir ce qui se passe à l'intérieur du corps sans avoir à passer par des prises de sang» : l'usage des capteurs de glycémie pour diabétiques détournés par certains sportifs

Les capteurs glycémiques, un outil qui permet aux personnes diabétiques de calculer le taux de sucre dans leur sang, sont de plus en plus détournés de leur utilisation principale. Dans le monde du sport notamment, il est devenu un accessoire presque banal.

Un petit outil à la popularité grandissante. Initialement réservé aux personnes souffrant de diabète, les capteurs glycémiques font fureur dans le domaine du sport. En effet, depuis quelques années, des sportifs s'équipent de cet accessoire, petit et discret, afin de calculer le taux de sucre dans leur sang et de savoir à la minute près quand s'alimenter durant l'effort.

«Pour une fois, on peut voir ce qui se passe à l'intérieur du corps sans avoir à passer par des prises de sang. Comme je ne suis pas diabétique, je n'ai pas d'ordonnance, donc ce n'est pas remboursé. C'est en vente libre, en pharmacie, ça coûte une quarantaine d'euros», a expliqué Anaïs Josuan, une coach sportive interrogée par France Info. En parfaite santé, la jeune femme s'est tout de même procurée un capteur glycémique afin de suivre les variations de son taux de sucre de près.

Un usage détourné qui entraîne des pénuries

Après avoir séduit le monde du sport, c'est sur les réseaux sociaux que les capteurs sont devenus tendances. Vendus à petit prix et promus par des personnalités influentes telles que Gwyneth Paltrow, ils ont été achetés en masse, par des personnes n'en n'ayant pas réellement besoin, cela aux dépens de ceux qui souffrent vraiment de diabète.

En effet, cette mode a parfois provoqué des pénuries en pharmacie, empêchant les diabétiques de s'en munir. De plus, aucune étude ne montre que l'usage de ces derniers améliore réellement les performances des sportifs, provoquant plutôt un effet placebo, selon le docteur Martin Ducret à France Info. «Je le déconseille et il faut plutôt suivre les recommandations sur l'alimentation quand on fait de l'ultra endurance et aller demander conseil à un nutritionniste», a-t-il affirmé.

Un phénomène similaire avait touché les États-Unis avec l'Ozempic. Un produit initialement destiné à réduire le taux d'insuline dans le sang des personnes diabétiques, détourné par des célébrités et influenceurs en un outil magique pour la perte de poids. Entre pénurie et effets secondaires désastreux, ce scandale avait montré qu'utiliser un outil, ou un produit médical qui ne nous est pas destiné, n'est pas une bonne idée.