Virus du Nil : quelle est cette infection décimant les animaux qui se multiplient en Europe ?

Depuis juin 2025, de nouveaux cas de contamination d’animaux du virus du Nil ont été rapportés dans le sud de la France, avant que la maladie ne soit détectée chez des humains. Si l'inquiétude est vive, ce virus peut-il réellement être perçu comme une menace dangereuse ?

Souvenez-vous. L’an dernier, trois chevaux sur les communes de Mauguio, Lattes et Lansargues, dans le département de l’Hérault, ont été touchés par le virus du Nil occidental, causant la mort de deux d’entre eux. Des habitants de Baillargues et Vauvert (Gard) avaient également été contaminés.

Cette année, en France, ce ne sont pas moins de 23 personnes qui ont été touchées par ce virus, selon Le Parisien. D’abord deux personnes à Béziers, puis une autre en région Paca, et même jusqu’en Île-de-France.

En Italie, le nombre de cas s’élève à 582 en 2025, dont 39 décès, note l’Ordre des médecins du pays. De l’autre côté de l’Atlantique, le nombre de cas aux États-Unis a bondi de 40% cette année, indique l’agence de presse AP. Début septembre, 770 cas ont été signalés, dont 490 graves.

Quel est ce virus ?

Le virus West Nile, ou virus du Nil occidental, a été isolé pour la première fois en 1937 chez une femme souffrant d’une forte fièvre. Transmis par la piqûre de moustiques infectés, il sévit principalement dans les zones tempérées et tropicales.

Il touche essentiellement les oiseaux qui peuvent ensuite infecter les humains et d'autres mammifères, tels que les chiens, les chats, ou encore les chevaux. La transmission entre humains est exceptionnelle, mais peut survenir dans de rares cas, notamment lors de transfusions sanguines ou de transplantations d’organes.

Selon l’Institut Pasteur, dans 80% des cas, l’infection est asymptomatique, donc sans risques réels. Seuls 1% des cas provoqueraient des complications neurologiques. Les personnes les plus à risque sont les personnes âgées et immunodéprimées (lorsque le système immunitaire ne fonctionne pas bien).