Cafards, mites, fourmis... Cet objet pourtant très courant dont il faut vraiment se méfier

Mites, cafards et fourmis s'introduisent facilement dans votre logement, mais posséder un objet du quotidien en particulier les attire. [© Carol PETRI / UNSPLASH]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Mites, cafards, fourmis... Ces insectes s'introduisent facilement dans votre logement, mais posséder des cartons en particulier les attire. Voici comment le substituer facilement.

Après un voyage, une commande... Des nuisibles s'introduisent facilement dans votre domicile et peuvent, par conséquent, représenter un danger, pour vous et vos biens. Mikko Korhonen, directeur opérationnel de Pestes Oy, une entreprise de dératisation et anti-nuisibles, a détaillé comment éviter un tel scénario et surtout, comment faire sans cet objet, pourtant très courant. 

C'est dans le journal finnois Ilta-Sanomat que Mikko Korhonen évoque ce danger. Celui du carton... qui attire les nuisibles. Selon lui, trop de personnes font l'erreur de conserver les boîtes en carton chez soi, surtout lorsque ce n'est pas nécessaire ni irremplaçable. 

Effectivement, les cafards ou mites du papier aiment particulièrement le carton. «Elles peuvent facilement s'y loger si ces boîtes ont été stockées dans des entrepôts infestés. Rien ne les empêche ensuite de migrer dans votre logement», indique Mikko Korhonen, qui ajoute : «Même les boîtes pliables utilisées lors des déménagements, et parfois conservées, longtemps ne sont pas à l'abri».

Objectif zéro carton

Il est alors absolument nécessaire de faire le tri des cartons qui traînent ou qui servent de rangement. De même, lorsque vous recevez une commande, ne conservez pas, si possible, cet emballage. 

Ces conseils, Mikko Korhonen les applique quotidiennement, mais il se montre encore plus intransigeant lorsqu'il est question de la cuisine. Hors de question pour lui de prendre le moindre risque. Si les mites de vêtement, comme son nom l'indique, s'attaque aux habits, les mites alimentaires, s'alimentent, elles, par des produits farineux, souvent rangés dans la cuisine. Ce spécialiste conserve alors tous ses ingrédients secs dans des récipients hermétiques. «Si des nuisibles arrivent à s'introduire avec de la nourriture ou au retour d'un voyage, ils ne pourront pas faire autant de dégâts», justifie-t-il.

Le responsable de Pestes Oy invite donc à placer des aliments dans des rangements en plastique, de manière générale, pas seulement pour la cuisine. Mais il conseille également de se procurer des pièges ou des pesticides dans le cas d'une infestation légère de mites, cafards ou fourmis. Sans oublier de rappeler qu'une maison propre et rangée facilite les choses.

colisfourmi

