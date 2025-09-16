Rappel massif de produits Blédina pour bébé en France : voici les références concernées

Ce mardi, un rappel de produits touchant la marque Blédina a été émis. Rappel Conso a indiqué que des aliments pour bébé pourraient contenir des traces de moisissures.

Prudence, en cas d'achat de ces produits. Ce mardi, Rappel Conso a publié un rappel national, concernant plusieurs produits de la marque Blédina. En cause : des aliments pour bébé qui pourraient contenir des traces de moisissures.

#RappelProduit BLEDINE Céréales saveur Vanille Gourmande (Dès 12 mois) - BLEDINE saveur Biscuitée et Lait (6 à 36 mois) - BLEDINE Banane et Lait (6 à 36 mois) - BLEDINE Miel et lait (6 à 36 mois) - BLEDINA Risques : Aflatoxines Motif : Bledina a décidé ... https://t.co/kEpanRkbEypic.twitter.com/7XtRPAbxLY — RappelConso (@RappelConso) September 15, 2025

#RappelProduit BLEDINE Céréales saveur Biscuit - BLEDINA Risques : Aflatoxines Motif : Bledina a décidé de retirer du marché 6 lots de BLEDINE Céréales saveur Biscuit (400 g - dès 6 mois) portant les DDM suivantes ... https://t.co/67gQrz57kQpic.twitter.com/FhqeOTFJtP — RappelConso (@RappelConso) September 15, 2025

Dans le détail, les lots de produits Blédina concernés sont : Blédine Céréales saveur Vanille Gourmande (dès 12 mois) ; Blédine saveur Biscuitée et Lait (6 à 36 mois) ; Blédine Banane et Lait (6 à 36 mois) ; Blédine Miel et lait (6 à 36 mois) ; Blédine Céréales saveur Biscuit (dès 6 mois).

Ils ont tous été vendus entre le 26 mars et le 15 septembre 2025, dans plusieurs enseignes : Carrefour, Systèmes U, Leclerc, Intermarché, ou encore Franprix. Mais ils étaient également trouvables en pharmacies et en ligne, depuis le site internet de Blédina.

Présence potentielle d'aflatoxines

D'après Rappel Conso, les codes-barres à repérer sur les produits concernés sont : 3041091339973, 3041091339928, 3041091606242, 3041091606235 et 3041091606280.

La date de durabilité minimale de ces produits est comprise entre le 3 septembre 2026 et le 11 mars 2027.

Sur son site, Rappel Conso précise que ces aliments pour bébé sont rappelés, car ils sont concernés par une présence potentielle d'aflatoxines, des toxines naturelles produites par certaines moisissures.

Bien que les produits concernés par ce rappel «ne présentent pas de risque immédiat pour la santé en cas de consommation ponctuelle», le site conseille de «ne plus consommer, rapporter le produit au point de vente, et contacter le service consommateur».

Sur son site, Blédina indique que «des investigations sont en cours pour identifier l’origine de l’incident et mettre en place les mesures nécessaires pour éviter que cela ne se reproduise».