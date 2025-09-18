Covid-19 en France : hausse des cas, vaccination… Tout ce qu’il faut savoir sur la reprise épidémique

À l’occasion de cette rentrée 2025, le Covid-19 est de retour en France avec une hausse des cas notable dans certaines régions. La campagne de vaccination devrait commencer le mois prochain.

Les autorités sanitaires tirent la sonnette d’alarme. Deux semaines seulement après la rentrée, de nombreux cas de Covid 19 sont observés sur le territoire.

Deux variants ont été identifiés et les enfants sont touchés de près. Selon Santé publique France, les passages aux urgences pour suspicion de Covid ont augmenté de 20% chez les moins de 15 ans et de 12% chez les 15–74 ans lors de la semaine du 25 au 31 août (S35).

La situation des deux premières semaines de septembre afficherait des cas plus nombreux, comme le confirme le Docteur Emmanuel Ollé à Pîtres (Eure) : «Le Covid n'est jamais vraiment parti, j'en vois 1 à 2 cas par jour en ce moment». La reprise du Covid est bien réelle, mais contrôlée. Les médecins rappellent qu’il est toujours possible d’acheter des autotests en pharmacie (environ 3 euros). Les tests PCR sont eux remboursés à hauteur de 60% si vous avez une prescription médicale.

quels sont les symptômes typiques en 2025 ?

Le Covid-19 continue d’évoluer, mais les symptômes les plus fréquents restent globalement les mêmes :

fièvre ou sensations de fièvre,

toux sèche ou grasse,

fatigue marquée,

maux de gorge ou nez bouché,

maux de tête et courbatures,

parfois perte d’odorat ou troubles digestifs (diarrhée, nausées).

Vaccination d’automne : qui est concerné ?

Comme chaque année, une campagne de vaccination conjointe grippe/Covid va débuter en France le 14 octobre 2025. Elle visera en priorité :

les personnes de 65 ans et plus,

les patients immunodéprimés ou atteints de maladies chroniques,

les femmes enceintes,

ainsi que les soignants et proches de personnes vulnérables.

Cette campagne pourrait être avancée si la circulation du virus s’accélérait.

D’après Santé publique France, une personne positive est plus contagieuse dans les quarante-huit heures avant les premiers symptômes et jusqu’à cinq jours après. C’est dans cette période que les précautions sont les plus importantes. Alors, même si l’isolement n’est plus obligatoire après un test positif depuis le 1er février 2023, il reste recommandé en cas de symptômes ou de diagnostic confirmé.

Les bons gestes barrières

porter le masque si l’on est malade, notamment dans les lieux clos ou fréquentés,

aérer régulièrement les espaces intérieurs,

se laver les mains fréquemment,

protéger les personnes fragiles en évitant le contact en cas de symptômes.

Rien de comparable avec 2020

En septembre 2020, la France enregistrait entre 8.000 à 10.000 nouveaux cas par jour, avec un record à 10.561 cas le 12 septembre. Rien de comparable donc avec aujourd'hui. Cette rentrée est bien marquée par un sursaut épidémique mais les autorités se veulent rassurantes. Le Covid est désormais un virus saisonnier avec lequel il faudra vivre. La vigilance s’impose surtout pour les plus fragiles.