Ulcère gastrique: voici les symptômes qui doivent vous alerter

Alors qu'environ 10 % de la population occidentale développera un ulcère gastrique, également appelé ulcère de l'estomac ou duodénal, au cours de sa vie, selon la Haute Autorité de Santé, les symptômes de cette affection peuvent s'avérer difficiles à repérer à temps.

Malgré une forte diminution de cas d'ulcère digestif ces vingt dernières années, de nombreuses personnes méconnaissent encore les signes précurseurs de cette pathologie. Pourtant, ses complications peuvent entraîner une hémorragie digestive grave, une perforation de la paroi digestive, une obstruction digestive, ou même se transformer en cancer dans de rares cas.

Pour rappel, un ulcère gastrique est une lésion de la paroi de l'estomac ou du duodénum, première partie de l'intestin, résultant d'un déséquilibre entre l'acidité gastrique et les mécanismes de défense de la muqueuse.

Cette agression est principalement causée par la bactérie Helicobacter pylori, contractée durant l'enfance par voie orale et persistant à vie dans le tube digestif. En France, 15% à 30% de la population est porteuse du germe, et 10% d'entre elle développera un ulcère digestif.

Anti-inflammatoires et aspirine responsable d'environ 40 % des ulcères

La prise prolongée d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), tels que l'ibuprofène, le kétoprofène, le diclofénac, etc., et d'aspirine est également responsable d'environ 40 % des ulcères, selon les estimations le Conseil National Professionnel d'Hépato-Gastroentérologie. Ces médicaments affaiblissent les défenses naturelles de la muqueuse gastrique.

Enfin, près de 20 % des ulcères n'ont pas de cause identifiable précise, bien que des facteurs tels que le tabac, l'alcool ou des tumeurs rares puissent jouer un rôle.

Initialement, la plupart des patients sont asymptomatiques. Toutefois, l'infection peut se manifester par des douleurs du creux épigastrique, situé au niveau du ventre sous la pointe du sternum. Celles-ci, semblables à des crampes ou une sensation de faim douloureuse, surviennent entre les repas et sont généralement soulagées par l'alimentation.

Les personnes atteintes peuvent également présenter des troubles de la digestion (inconforts digestifs, nausées, ballonnements), des vomissements, des saignements lors de vomissements ou dans les selles, des difficultés à avaler et une perte de poids inexpliquée.

En cas de doute, il convient de consulter rapidement un professionnel de santé qui pourra prescrire une endoscopie gastro-duodénale. Cet examen consiste à introduire une caméra par la bouche pour visualiser la paroi digestive et réaliser des prélèvements.

Un traitement par antibiotiques

Si la présence d'Helicobacter pylori est positive, alors un traitement par antibiotiques et inhibiteur de la pompe à protons (IPP), réducteur d'acidité gastrique, est prescrit pour 14 jours au maximum. Faute de bactérie, un traitement par IPP seul est instauré pour quatre semaines.

En parallèle, il est recommandé d'éviter les facteurs aggravants, à savoir le tabac, l'alcool, le stress et notamment l'automédication par anti-inflammatoires et aspirine.

Après le traitement, un test respiratoire à l’urée marquée est indispensable pour confirmer l'éradication du germe.

En cas de complications hémorragiques ou de perforation, une intervention chirurgicale s'impose. Plus rarement, un ulcère duodénal peut entraîner un rétrécissement intestinal et une occlusion digestive. Quant à l'ulcère gastrique, il présente un risque de transformation cancéreuse.