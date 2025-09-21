Matcha : maux de tête, augmentation de la pression cardiaque... Quels sont les effets néfastes de ce thé tendance dont tout le monde raffole ?

Depuis quelques années, le thé matcha brandit fièrement son étiquette de «chouchou» des étagères. Nombreux sont les Français à en boire quotidiennement, notamment pour ses bienfaits, tels que la réduction de la fatigue mentale, ou encore le renforcement du système immunitaire. Seulement s'il est consommé de manière excessive, le matcha peut avoir des effets secondaires indésirables. Voici lesquels.

Ses effets néfastes sur la santé sont peu connus. Le matcha, historiquement utilisé pour la cérémonie du thé au Japon, remporte un franc succès depuis plusieurs années en France. Et pour cause : il présente un grand nombre de bienfaits, liés à la concentration, la réduction de la fatigue mentale, l'amélioration de la digestion, ou encore, la favorisation de la santé cardiovasculaire.

Mais malgré ces avantages, le thé matcha a été nommé comme responsable dans un récent fait divers. Le 9 septembre dernier, une infirmière britannique de 28 ans a vu son taux de fer chuter brutalement, après en avoir consommé régulièrement. Après un passage aux urgences, elle a décidé d'arrêter d'en consommer, selon The Mirror. Voici donc, les effets indésirables du matcha.

Empêche la bonne absorption du fer non-héminique

D'abord, il convient de noter que le fer se définit sous deux formes : le fer héminique, contenu principalement dans les produits animaux, et le fer non-héminique, que l'on retrouve dans les végétaux. Le fer non-héminique est moins bien absorbé par le corps que le fer-héminique.

Or, et c'est justement ce qui a causé la soudaine chute de fer de l'infirmière citée ci-dessus, les tanins contenus dans le thé viennent se fixer sur le fer non-héminique, ce qui empêche la bonne absorption du fer par l'organisme.

Il est donc recommandé d'espacer la dégustation du matcha, d'au moins 30 minutes avant les repas et 2h après les repas, surtout en cas de carences en fer.

Augmentation de la pression cardiaque

Tout comme le café, le thé matcha contient de la théine, c'est-à-dire, des molécules de caféine. Mais celles-ci sont associées à la L-théanine, ce qui lui donne un effet stimulant.

Ce mélange permet au matcha de donner une bonne dose d'énergie, et ce, pendant plusieurs heures. Mais s'il est consommé en trop grande quantité, il peut provoquer des effets indésirables, tels que : l'augmentation de la pression cardiaque, une grande agitation, et des maux de tête.

De plus, tout comme le café, boire un matcha après 16h ou 17h, peut provoquer des insomnies.

Constipation

Consommé en grande quantité, le matcha peut avoir des effets sur la digestion. En effet, la concentration en caféine étant déshydratante, la texture des selles peut devenir plus dure et ainsi provoquer la constipation.

Aussi, pour les personnes sujettes aux brûlures d'estomac, le thé vert peut accentuer les douleurs.

Enfin, il est recommandé, comme toutes les boissons à base de caféine, de ne pas en abuser. Une «overdose» peut avoir des effets secondaires sur les femmes enceintes et allaitantes, en impactant la croissance du fœtus, ou encore, en provoquant une accélération du pouls du bébé. La dose recommandée de boisson caféinée est de deux tasses par jour pour une femme enceinte ou allaitante.