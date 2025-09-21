Santé : ce trouble cérébral mortel peut se développer dix ans après avoir contracté la rougeole

Dans un communiqué de presse, le département de santé du comté de Los Angeles, aux Etats-Unis, a annoncé le décès d’un enfant après de rares complications liées à la rougeole qu’il avait contractée étant plus jeune.

Une conclusion inquiétante. Le département de santé du comté de Los Angeles a «ses résidents à s’assurer que tous les membres de leurs familles sont protégés contre la rougeole».

Dans un communiqué de presse publié la semaine dernière, les autorités sanitaires de la ville californienne ont rappelé l’importance du vaccin contre cette maladie après le décès d’un enfant ayant subi des complications rares, des années après l’avoir contractée.

Dans cette annonce, le docteur Muntu Davis, responsable sanitaire du département de la santé du comté de Los Angeles, a déclaré que le cas du décès de cet enfant était «un rappel douloureux du danger que représente la rougeole, en particulier pour les membres les plus vulnérables» de la communauté.

Plusieurs symptômes graves

Infecté par la rougeole alors qu’il n’était pas encore éligible au vaccin, c’est une fois guéri que l’enfant a développé une panencéphalite sclérosante subaiguë (PESS). En France, la vaccination est obligatoire pour tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2018. La première dose est administrée à 12 mois et la seconde entre 16 et 18 mois, a rappelé le site Vaccination Info Service.

Cette maladie affecte entre 1 et 10 patients pour 100.000 cas de rougeole par an selon les pays et l’âge (18/100.000 avant cinq ans et 1/100.000 après cinq ans) d’après une étude parue dans la revue Médecine/sciences.

Quand elle se développe, la PESS peut entraîner des changements de personnalité ou de comportement, des troubles de la parole et des fonctions motrices, ainsi que de l'épilepsie, suivis d'un état végétatif.

Aucun remède n’est connu à ce jour et cette maladie est mortelle dans environ 95 % des cas. Toutefois, «dans les pays dans lesquels la vaccination contre la rougeole des jeunes enfants est réalisée précocement, la PESS a presque totalement disparu», a précisé l’étude.

En France, du 1er janvier au 31 mai 2025, «658 cas de rougeole ont été déclarés aux agences régionales de santé (ARS), soit un total dépassant déjà de plus de 35 % le nombre de cas déclarés en 2024 (483)», a indiqué Santé publique France. «Au niveau national, le nombre de cas déclarés semble avoir atteint son pic en mars, mais reste à un niveau élevé, en particulier dans certaines régions», poursuivent les autorités.