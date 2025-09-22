Diabète : ce que l’on sait sur cette «5ème forme» qui vient d’être officiellement reconnue

En 2025, la Fédération Internationale du Diabète (FID) a reconnu un nouveau type de diabète, le «type 5». Lié à la malnutrition ou à la sous-nutrition, il touche quelque 25 millions de personnes à travers le monde. Voici ce que l'on sait sur cette pathologie.

Un fléau majeur. La malnutrition est à l'origine d'un type de diabète qui a été officiellement reconnu comme la cinquième variante de la maladie par la Fédération Internationale du Diabète (FID), cette année.

Autrefois connu sous le nom de «diabète de la malnutrition», cette maladie a été considérée comme cinquième forme de diabète le 8 avril 2025, lors du Congrès mondial de diabète de Bangkok (Thaïlande). Comme il a été mis en lumière dans le média spécialisé The Lancet Global Health, les pays pauvres seraient les plus touchés par ces cas de diabète, associé depuis plusieurs dizaines d'années à une nutrition lacunaire.

25 millions de personnes touchées

Les chercheurs précisent également que le type 5 touche plus fréquemment les jeunes patients, âgés de moins de 30 ans. A l'inverse du type 1, l'insuline est réduite sans atteindre de proportions aigües et contrairement au type 2, les personnes touchées ne sont pas souvent en surpoids et sont même fréquemment en état d'insuffisance pondérale ou de maigreur, à cause d'une nutrition insuffisante.

Dans cette recherche, les scientifiques avancent le chiffre estimé de 25 millions de patients atteints de ce type 5 de diabète, la grande majorité étant située dans les pays les plus pauvres du globe.

En 1985, à la suite de premières mises en évidence du risque de malnutrition sur le fonctionnement de l'organisme, l'OMS avait classé la maladie comme «diabète lié à la sous-nutrition». Mais quelques années plus tard, en 1999, l'organisation mondiale a supprimé cette classification sans preuve que la sous-nutrition constituait un facteur de risque.

Les premières études remontent 70 ans en arrière

Dès 1955, le chercheur Hugh-Jones a écrit dans The Lancet qu'il avait observé, en Jamaïque, une nouvelle forme de diabète, singulière. Il a remarqué que sur 215 patients diabétiques, 13 d'entre eux n'étaient pas conformes aux descriptions des types connus officiellement. Dix années plus tard, des scientifiques indiens de l'Etat d'Odisha avaient suggéré pour la première fois le rôle de la malnutrition.

Plus récemment, en 2022, des chercheurs américains du College of Medicine de New York ont mené une étude auprès d'un groupe de patients à faible masse corporelle (IMC). Leur but était de confirmer un profil métabolique différent des types de diabètes déjà connus. Dans le média Diabetes Care, ils expliquent avoir remarqué un défaut de sécrétion d'insuline (au lieu d'une résistance à l'insuline) au sein de cet échantillon de personnes.

Avant l'arrivée de ce cinquième type de diabète, on comptait le diabète de type 1, maladie auto-imune apparaissant souvent chez l'enfant, le type 2, qui se développe plus tard, le diabète gestationnel et enfin le MODY («Maturity Onset Diabetes of the Young»), forme héréditaire et asymptomatique de la maladie.