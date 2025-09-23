«Hexane» : dans quels aliments peut-on trouver ce solvant qualifié de «dangereux» ?

Dans un rapport inédit publié par Greenpeace ce lundi 22 septembre, l'association révèle que de nombreux aliments sont contaminés à l'hexane, un solvant dérivé du pétrole.

Un risque sanitaire pour la population ? L'association Greenpeace alerte sur la contamination alimentaire à l'hexane, qui est un dérivé d'hydrocarbure utilisé dans la production agroalimentaire. Comme le rappelle Greenpeace, «cet hydrocarbure est une substance neurotoxique avérée, suspectée d’être reprotoxique et un potentiel perturbateur endocrinien».

Cette information a été révélée dans un rapport publié ce lundi 22 septembre après de nombreuses analyses réalisées sur des produits utilisés et consommés au quotidien, dont les huiles de tournesol et de colza, la viande de poulet ou encore les laits.

Une liste de 36 produits repérés par l'ONG

D'après les données récoltées par Greenpeace, 36 produits - dont certains sont basés sur les mêmes références - sur les 56 testés par l'ONG contenaient des résidus d'hexane. Voici la liste des produits concernés :

Huiles Isio 4 Lesieur

Huiles Simply Carrefour

Huiles Coeur de Tournesol Lesieur

Huiles Fleur de Colza Lesieur

Beurre gastronomique doux Président

Beurre gastronomique demi-sel Président

Beurre tendre doux Elle & Vire

Beurre tendre demi-sel Elle & Vire

Beurre de Bretagne doux Les Croisés – Marque repère de Leclerc

Beurre moulé doux Paysan Breton

Cuisses de poulet Monoprix

Lait infantile Blédina de 1 à 3 ans

Lait infantile Gallia de 1 à 3 ans

Lait infantile en poudre Blédina de 6 à 12 mois

Lait demi-écrémé Lactel

Lait demi-écrémé Délisse – Marque Repère de Leclerc

Si l'ONG fait part de ses craintes concernant l'hexane, la fédération nationale des industriels de corps gras avait indiqué, en mai 2025, que son usage était maîtrisé et qu'il n'y avait aucun risque sanitaire.

«La production d’huile végétale à partir de graines nécessite, pour permettre de répondre à la demande des consommateurs, le recours à un solvant utilisé lors de l’extraction des huiles végétales», explique-t-elle.