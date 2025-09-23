«Un rythme exponentiel» : une nouvelle vague de Covid-19 attendue pour la fin d’année ?

Selon les données de Santé publique France, le Covid-19 serait en progression en ce mois de septembre, et celle-ci devrait se poursuivre «à un rythme exponentiel» dans les prochaines semaines.

Comme à chaque rentrée, le nombre de cas de Covid-19 progresse en France. Selon le dernier bulletin de Santé publique France, le taux d’incidence était en hausse sur la semaine du 8 au 14 septembre, et cette progression devrait s’intensifier dans les prochaines semaines à «un rythme exponentiel». Les niveaux de circulation restent néanmoins inférieurs à ceux des pics observés l’an dernier.

Dans le détail, le bulletin de surveillance épidémiologique proposé par Santé publique France précise que sur une semaine, le nombre de passages aux urgences était déjà en hausse de 20% la dernière semaine du mois d’août chez les moins de 15 ans. Certaines régions sont ainsi particulièrement touchées, comme la Normandie qui connaît actuellement un «début de nouvelle vague épidémique».

Avancer la campagne vaccinale

Le bulletin précise néanmoins que même s’ils devraient augmenter de manière importante, «les niveaux de circulation du Covid restent inférieurs à ceux des pics recensés l'an dernier et sont sans commune mesure avec ceux des premières vagues de la pandémie». L’organisme recommande tout de même la prudence, car «les risques de complications sont toujours présents», notamment avec l’apparition du variant XFG, très contagieux.

Si cette vague «pourrait se poursuivre durant tout l’automne jusqu’au début de l’hiver», les spécialistes estiment qu’elle «s’éteindra d’elle-même». Certains militent ainsi pour que les dates de la campagne vaccinale, qui débutera le 14 octobre, soient avancées. Ils rappellent que les vaccins restent «efficaces grâce à l’immunité acquise par la population».