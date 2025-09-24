Légionellose : quels sont les symptômes de cette maladie présente en Savoie, où 17 cas dont un mortel ont été recensés ?

Dix-sept cas de légionellose, dont un mortel, ont été recensés en Savoie, à Albertville. Cette maladie se traduit en premier lieu par des symptômes ressemblant à un état grippal mais qui peuvent s'aggraver.

L'origine de la contamination est encore inconnue, mais la présence de la légionellose ne fait aucun doute à Albertville, en Savoie. L'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a pour l'heure recensé 17 cas dont un mortel. Cette maladie, causée par les bactéries Legionella, cause différents symptômes.

D'après l'Institut Pasteur, le malade présente un état grippal quand la bactérie n'atteint pas les poumons. Il souffre alors de fièvre, de maux de tête, de douleurs musculaires et guérit en général spontanément au bout de quelques jours. C'est ce que l'on appelle la fièvre de Pontiac.

La forme pulmonaire de la maladie, elle, est beaucoup plus sérieuse. Après une période d'incubation de 2 à 10 jours, elle se manifeste par «des infections pulmonaires aiguës de type pneumopathies», explique l'Institut Pasteur.

#AlerteSanitaire📍73 | 17 cas de légionellose ont été identifiés ces derniers jours en Savoie (secteur #Albertville)

🚨 Une enquête sanitaire en cours en lien avec @Prefet73 et services de la ville.

👉Pour suivre la situation :https://t.co/NKj2Bm5IEUpic.twitter.com/fB0uiquMLe — ARS Auvergne-Rhône-Alpes (@ARS_ARA_SANTE) September 23, 2025

Là encore, les premiers symptômes peuvent faire penser à une grippe, avec fièvre, toux sèche, sensation de malaise ou encore perte d'appétit. Mais d'autres troubles peuvent aussi apparaître comme des nausées, des vomissements et diarrhées, accompagnées de douleurs musculaires et, possiblement, de troubles neurologiques pouvant aller de la simple confusion au coma.

Du sang peut être expectoré avec la toux et, en l'absence de traitement, la forme pulmonaire de la légionellose s'aggrave rapidement, au cours de la première semaine. Dans ce cas elle évolue en une insuffisance respiratoire irréversible et peut provoquer à terme une insuffisance rénale aiguë, qui, dans le pire des scénarios, s'avère fatale.

Des «investigations en cours»

A ce jour il n'existe pas de vaccin contre la maladie et la bactérie résiste aisément aux pénicillines entrant généralement dans le traitement des pneumopathies. Elle peut être combattue par des antibiotiques mais ils doivent être pris tôt dans l'évolution des symptômes pour être efficaces.

Sur les 17 cas recensés à Albertville entre le 16 et le 22 septembre, une personne est morte et cinq autres ont été hospitalisées en réanimation. Selon la responsable du pôle de veille sanitaire pour l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, Anne-Sophie Ronnaux-Baron, «les investigations sont en cours» pour trouver l'origine de la contamination.

Sachant que les Legionella font partie de la flore aquatique, elles sont souvent découvertes dans les sources d'eau douce chaude. La légionellose, qui est contractée par l'inhalation de micro-gouttelettes d'eau contaminée, survient souvent lorsque les systèmes d'alimentation en eau sont infestés, comme les réseaux d'eau chaude sanitaire, les tours de refroidissement, les bains à jet ou à remous ou encore les systèmes d'air conditionné.