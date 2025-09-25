«XFG» : ce que l’on sait sur ce variant, surnommé «Frankenstein», derrière le rebond de Covid-19 en France 

Les cas de Covid-19 ont augmenté de 37% chez les adultes lors de la semaine du 15 au 21 septembre, selon Santé publique France. Une hausse qui serait en partie due au variant XFG, qui se répand en Europe en provenance d’Asie et des États-Unis.

Une nouvelle vague en approche. Le Covid-19 fait son retour dans l’Hexagone, en ce début d’automne, avec une augmentation de 37% des cas chez les adultes lors de la semaine du 15 au 21 septembre (soit 375 passages et hospitalisations en plus aux urgences), après une hausse de 29% la semaine précédente, détaille Santé publique France. En cause : un nouveau variant nommé XFG par l’OMS, qui échappe au système immunitaire.

Selon les données du réseau Sentinelles, la plate-forme de surveillance épidémiologique et de recherche, le taux d’incidence des cas de Covid-19 vus en consultation de médecine générale pour une infection respiratoire aiguë a été estimé à 48 cas pour 100.000 habitants en France. Cette nouvelle vague de Covid-19 s’accompagne d’un nouveau variant appelé «XFG» ou «Stratus», et surnommé «Frankenstein», car il est le résultat de l'hybridation de plusieurs souches du virus.

Le 25 juin 2025, le groupe consultatif technique sur l'évolution des virus (TAG-VE) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a ajouté le variant XFG à sa liste de variantes du SARS-CoV-2 sous surveillance, alors que les proportions mondiales augmentent rapidement. Dans leur première évaluation des risques, les experts ont toutefois déclaré que le risque pour la santé publique était actuellement faible.

Pas d'infections plus graves

XFG est l'une des nombreuses ramifications de la sous-variante JN.1, et l'échantillon le plus ancien a été prélevé à la fin du mois de janvier. En mai, la proportion de XFG a augmenté dans les trois régions de l'OMS qui partagent régulièrement des séquences de SARS-CoV-2, en particulier en Asie du sud-est. Le nombre de cas et d'hospitalisations augmente dans les pays où la proportion du variant XFG est élevée, mais rien n'indique pour l'instant que les infections sont plus graves, précise l’OMS.

Aux États-Unis, le variant XFG représentait 14% des échantillons prélevés, selon la dernière mise à jour des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), qui porte sur les données recueillies jusqu'au 21 juin. L'OMS estime que le XFG semble avoir une croissance modérée et un faible risque d'échappement immunitaire (lorsque les anticorps sont neutralisés). Il faudra néanmoins confirmer ces estimations car l'expansion du variant est récente et il n'existe à ce stade qu'une seule étude réalisée pour évaluer l'antigénicité, c'est-à-dire la capacité d'une protéine à faire produire des anticorps.

En France, une campagne de vaccination contre la grippe et le Covid-19 doit se dérouler entre le 14 octobre et le 31 janvier 2026. Les premières commandes de vaccins Covid-19 sont ouvertes depuis ce lundi 22 septembre sur le portail de Santé publique France.