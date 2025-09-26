Etats-Unis : elle pense souffrir des sinus et découvre qu'elle est victime d'un cancer de l’ovaire

En plein mois de la sensibilisation au cancer de l’ovaire, Jessica Gilbert, une mère de famille originaire de l’Ohio aux Etats-Unis, a partagé comment elle avait appris avoir été touchée par la maladie. Elle croyait au départ à un rhume.

Une histoire peu banale. Alors qu’elle pensait avoir un rhume ou une infection des sinus, Jessica Gilbert, une Américaine mère de deux enfants a été diagnostiquée d’un cancer de l’ovaire.

Tout commence en janvier dernier lorsqu’elle se réveille avec de la fièvre, a-t-elle confié à la chaîne ABC News. «Je pensais que c’était une infection des sinus parce que je me suis sentie congestionnée toute la semaine», a poursuivi la mère de famille.

C’est à ce moment que Jessica a décidé de prendre rendez-vous chez son médecin pour faire des tests antigéniques capables de détecter le Covid et le rhume. «Ils sont tous revenus négatifs», a-t-elle déploré.

«J’étais sous le choc»

Tandis que Jessica prévoyait un voyage en famille à Disneyland, et malgré le fait qu’elle se sente mieux, son médecin l’a poussé à se rendre aux urgences où la terrible nouvelle lui a été annoncée.

«Mon monde s’est figé. J’étais sous le choc. Je n’avais pas d’antécédents familiaux et je n’ai vu aucun signe de cancer de l’ovaire», a expliqué la femme de 42 ans.

Alors qu’elle a subi plusieurs cycles de chimiothérapie et d'interventions chirurgicales, elle est actuellement sous traitement médicamenteux. Aujourd'hui, Jessica entend médiatiser son expérience. «Je ne veux pas ça pour ma fille ou ma mère, pour personne d’autre», a-t-elle assuré.

En France, le cancer de l’ovaire touche plus de 5.000 femmes autour de l’âge de 65 ans selon l’Institut national du cancer. Cette pathologie est traitée entre interventions chirurgicales et la prescription de médicaments.