Europe : voici l’espérance de vie dans chaque pays de l'Union

L'Europe est le continent où l'espérance de vie est la plus élevée. Pourtant, de fortes disparités existent au sein des Vingt-Sept. Contraste entre ouest et est et entre hommes et femmes, voici tout ce qu'il faut savoir sur l'espérance de vie dans l'UE.

Des différences significatives. Si certains pays européens font partie des meilleurs du monde en matière d'espérance de vie, d'autres sont moins bien lotis.

L'ouest et le nord de l'Europe sont les deux zones continentales les plus performantes en terme d'espérance de vie. Au nord, la Suède fait office de leader, avec une moyenne de 84,1 ans par habitant. La Finlande et l'Irlande se placent très haut également avec respectivement 82,4 ans et 82,9 ans.

L'Europe du sud est également exemplaire, avec des chiffres parmi les meilleurs du globe : 84,1 ans en Italie, 84 ans en Espagne, 83,2 ans à Chypre, 83,1 ans en France, 82,7 ans au Portugal et 81,9 ans en Grèce.

L'espérance de vie dépend avant tout de l'accès à l'éducation, à un bon emploi, à une alimentation saine et aux soins médicaux. Il dépend aussi du niveau de vie individuel de tout un chacun.

© Toutel'Europe

Ainsi, à l'inverse, en Europe centrale et en Europe de l'est, les scores affichés sont moins bons. Dans certains pays, l'écart avec la tête européenne est presque de dix ans, en moyenne.

Espérance de vie en bonne santé : Une bien différente histoire

En Europe centrale, l'Allemagne pointe à 81,5 ans de moyenne, la République tchèque à 80,3 ans et la Pologne à 78,7 ans. Plus à l'est, la diminution de la moyenne d'âge se poursuit : 77 ans en Hongrie, 76,6 ans en Roumanie et enfin, 75,9 ans en Bulgarie, lanterne rouge.

Plus particulièrement, le site touteleurope.eu s'intéresse à l'espérance de vie en bonne santé de chacun des pays de l'Union européenne. Ici, les pays d'Europe de l'ouest apparaissent moins à leur avantage et ceux d'Europe de l'est sont moins en retard.

Derrière l'Italie et ses 69,1 ans de moyenne, la Bulgarie se classe deuxième avec 68,6 ans. La Slovénie (66 ans), la Hongrie (63,6 ans), la Pologne (63,1 ans) sont devant ou proche de la France et ses 63,8 ans.

L'espérance de vie en bonne santé représente le nombre d'années qu'une personne peut vivre sans souffrir d'incapacité dans les gestes de la vie quotidienne.

© Toutel'Europe

Enfin, la durée de vie moyenne supérieure des femmes par rapport aux hommes est mise en lumière grâce aux statistiques recueillies par le site spécialisé des questions européennes. L'espérance de vie à la naissance des femmes est de 86,6 ans en Espagne, un record continental. Chez les hommes, ce chiffre s'abaisse à 81,3 ans. L'écart est moindre en Suède : 85,6 ans chez les femmes pour 82 chez les hommes. En France, la tendance est la même : 85,9 ans chez les femmes et 80,2 ans pour les hommes.

Outre la moindre exposition à des travaux pénibles, les femmes pourraient profiter d'une redondance des chromosomes X qui expliquent scientifiquement une moindre vulnérabilité aux mutations génétiques et aux anomalies qui peuvent affecter la santé et la longévité, comme le révèlent de récentes recherches scientifiques.