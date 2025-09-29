«La santé a un coût» : voici pourquoi vous allez désormais recevoir régulièrement des mails de l'Assurance maladie

Chaque Français bénéficiant de la Sécurité sociale reçoit depuis fin septembre un mail dès qu'une dépense de santé a été faite en son nom, voici pourquoi.

Ceci n'est pas un spam. Depuis le 26 septembre, l'Assurance maladie s'empare des boîtes mails pour informer ses assurés dès qu'une dépense a été effectuée de leur part. Une initiative menée pour sensibiliser les Français aux dépenses de santé, dont le montant a dépassé les 250 milliards d'euros rien qu'en 2024.

Désormais, après chaque rendez-vous chez un professionnel de santé, chaque Français bénéficiaire d'une carte vitale recevra dans les dix jours un courriel pour l'informer qu'un déboursement a été fait en son nom. «Ce n'est pas parce parce qu'on ne paie pas (ou qu'une partie) que c'est gratuit», a publié sur son compte LinkedIn le directeur financier de la Caisse nationale de l'Assurance maladie (Cnam).

«Informer sans culpabiliser»

Un nouveau système avec une double mission, dont celle d'«informer sans culpabiliser», détaille Marc Scholler. «Ces notifications rappellent, en toute transparence, ce que la solidarité nationale prend en charge. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût», précise le directeur financier. Une action de prévention dans un système de santé appliquant régulièrement le tiers-payant, un dispositif permettant à l'assuré de ne pas avoir à avancer les frais médicaux, quitte parfois à donner l'impression que récupérer des médicaments à la pharmacie ou se rendre chez le médecin ne coûte rien.

Un sentiment pourtant illusoire, puisque le déficit de la Sécurité sociale a atteint 13,8 milliards d'euros en 2024. Une piqûre de rappel effectuée par Marc Scholler dans son post, précisant que «pour 1.000 euros dépensés, 54 sont financés à crédit».

Lutter contre les fraudes

Autre objectif de ce dispositif, celui de renforcer la vigilance. «Un mail reçu, c'est la preuve qu'un soin a bien été remboursé. Mais c'est aussi un signal de vigilance partagée : si une anomalie apparaît - par exemple un acte qui n'a jamais été réalisé mais facturé - chacun peut réagir», développe le directeur délégué de l'Audit, des Finances et de la lutte contre la Fraude. Le site Ameli.fr rappelle que l'Assurance maladie a «détecté et stoppé un montant total de 628 millions d'euros de fraudes».

Des fraudes commises à «52% par des assurés, pour 18% des montants» et à «27% par des professionnels de santé, pour 68% des montants». En recevant régulièrement des mails, l'assuré sera invité à se rendre sur son compte Ameli pour consulter en détails le montant des frais et des remboursements. Ainsi, si des actes fictifs ont été facturés par l'Assurance maladie alors qu'ils n'ont pas eu lieu, il sera plus simple de les détecter.

Si une anomalie est relevée, il suffit de communiquer via le chatbot du site ou de l'application Ameli, en lui demandant de «signaler un remboursement suspect». Ensuite, grâce à un formulaire avec le motif «Remboursements de soins», il suffit de cocher la case «signaler un acte médical ou un soin non réalisé» pour en informer l'Assurance maladie.