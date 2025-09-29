Microplastiques qui s'infiltrent dans les os humains : quelles sont les conséquences pour la santé ?

Si l'on savait le microplastique capable de se loger dans les tréfonds du corps humain, une récente étude internationale révèle que leur présence dans les os pourrait être impliquée dans certaines maladies osseuses.

«Ne pas faire de vieux os», une conséquence des microplastiques ? La production et l'utilisation de plus de 400 millions de tonnes de plastique chaque année ont pollué les plages, les rivières et même les parties les plus profondes de l'océan. Mais si la science a largement couvert les effets néfastes du plastique sur l'environnement, elle s'intéresse désormais à une pollution bien plus insidieuse : celle du corps humain.

Un grand nombre de particules de plastique se détachent des emballages, des objets, des vêtements et des contenants alimentaires. Ces particules restent en suspension dans l'air, se dissolvent dans l'eau potable, adhèrent aux aliments et peuvent être inhalées, ingérées ou entrer en contact avec la peau. Par conséquent, les scientifiques ont trouvé des microplastiques, fragments dont la taille est inférieure à 5 millimètres, jusque dans le sang, le cerveau, le placenta et même le lait maternel et les os humains. Une étude publiée dans la revue Osteoporosis International a passé en revue 62 articles scientifiques et a révélé que les microplastiques nuisent également à la santé osseuse de diverses manières.

Altération de la croissance, ostéoporose...

«L'impact potentiel des microplastiques sur les os fait l'objet d'études scientifiques et n'est pas négligeable. Par exemple, des expériences in vitro sur des cellules de tissu osseux ont montré que les microplastiques accélèrent le vieillissement cellulaire, en plus de favoriser l'inflammation», explique Rodrigo Bueno de Oliveira, coordinateur du Laboratoire d'études minérales et osseuses en néphrologie (LEMON) de l'Université de Campinas, au Brésil.

«Plus frappant encore, un nombre important de recherches suggèrent que les microplastiques peuvent pénétrer profondément dans les tissus, comme la moelle osseuse, et potentiellement perturber son métabolisme», ajoute le chercheur. Parmi les conséquences néfastes de la présence de ces particules de plastique sur la santé, Rodrigo Bueno de Oliveira rapporte que des études menées sur des animaux ont montré que le vieillissement accéléré des ostéoclastes, cellules garantes de la résorption du tissu osseux, pouvait compromettre la microstructure des os, provoquant une dysplasie, c'est-à-dire une malformation de ces derniers.

Une anomalie pouvant entraîner un affaiblissement des os, des déformations et potentiellement des fractures pathologiques. «Les effets indésirables observés ont abouti, de manière inquiétante, à l'interruption de la croissance squelettique des animaux», explique le scientifique. Et si ces conséquences n'ont pas encore été étudiées directement sur le corps humain, les chiffres ne mentent pas.

D'après la fondation internationale pour l'ostéoporose, trouble caractérisé par une fragilité excessive du squelette, le nombre de fractures liées à cette maladie pourrait croître de 32% d'ici 2050. Si la consommation de tabac et d'alcool, le vieillissement et le manque de vitamine D, de calcium et d'activité physique contribuent au développement de cette maladie silencieuse, la présence de microplastiques dans les os semble être une hypothèse à ne pas négliger concernant l'expansion de la dégradation osseuse.

Si les micro-particules de plastiques sont désormais omniprésentes dans notre environnement, il est néanmoins possible de limiter notre exposition à celles-ci et donc leurs conséquences sur notre santé. En privilégiant l'eau du robinet munie d'un système de filtration, par osmose inverse notamment, à la place de l'eau en bouteille, en évitant de faire réchauffer des plats dans des contenants en plastique, les produits transformés et les chewing-gums, en privilégiant le thé en vrac plutôt qu'en sachet et en sélectionnant des vêtements en matières nobles telles que le coton ou la laine à la place du polyester, la quantité de microplastiques présente dans notre quotidien diminuera drastiquement.