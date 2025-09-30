Pourquoi seulement un ou deux verres de vin peuvent-ils provoquer une insomnie ?

S'il est bien connu que le café avant de se coucher fait partie des habitudes à proscrire pour une bonne nuit de sommeil, un ou plusieurs verres de vin peuvent eux aussi provoquer des insomnies.

Un verre de vin, et c'est le sommeil qui trinque. Si l'alcool semble faciliter le chemin vers les bras de Morphée, ce n'est qu'un leurre.

Pas besoin de soirée bien arrosée, seulement un ou deux verres de vin sont capables de ruiner votre nuit, un phénomène désormais expliqué par la science.

Passée l'euphorie causée par l'alcool, les paupières semblent lourdes et le sommeil à portée de main. Un effet dû au caractère sédatif qu'il possède, en stimulant une subtance chimique du cerveau appelée GABA, un neurotransmetteur connu pour ses propriétés relaxantes et apaisantes. Mais à mesure que votre foie métabolise l'alcool, cet effet sédatif s'estompe.

Le sommeil paradoxal perturbé

Une fois les effets d'endormissement dissipés, votre système nerveux bascule alors dans l'autre sens, vous rendant plus alerte et agité. C'est pourquoi tant de personnes se réveillent en sursaut au milieu de la nuit, l'esprit en ébullition, sans aucune chance de se rendormir. L'alcool perturbe également le sommeil paradoxal (REM), la phase la plus liée à la mémoire, à l'apprentissage et à la régulation de l'humeur. Moins de sommeil paradoxal signifie un sommeil globalement plus léger et plus fragmenté.

Une vaste étude publiée dans la revue Sleep Medicine Reviews a révélé que même une consommation modérée d'alcool avant le coucher détériore systématiquement la qualité du sommeil, comme le montrent plusieurs études. Ainsi, même si vous vous endormez rapidement, c'est pendant la deuxième moitié de la nuit que les choses se gâtent. Selon le Réseau Morphée, environ un verre d'alcool chez une femme et deux chez un homme diminuent la qualité du sommeil de 24%.

Et ce ne sont pas les sucres contenus dans le vin qui sont les responsables de ces réveils nocturnes, le véritable coupable est l'alcool lui-même. Lorsqu'il est décomposé par le foie, votre corps produit de l'acétaldéhyde, un sous-produit toxique qui contribue à une mauvaise structure du sommeil et à cette sensation de brouillard mental le lendemain matin. En théorie, il vaudrait mieux privilégier le déjeuner pour savourer un verre de vin, même si, en fonction du poids, de l'alimentation et de l'état de santé général, les effets de l'alcool sur le sommeil ne seront pas les mêmes.

Et si le café noir fait depuis longtemps partie de la liste rouge des boissons qui empêchent de dormir, d'autres aliments peuvent également altérer la qualité du sommeil, à l'image du chocolat, qui contient à lui seul de la caféine et de la théobromine, deux substances actives naturelles. Les plats épicés, qui augmentent la température corporelle, les aliments gras et frits, qui font travailler le système digestif plus que de raison, ainsi que le thé, contenant également de la caféine, sont également à éviter si l'on souhaite profiter d'une bonne nuit de sommeil.