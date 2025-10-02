Agressions sexuelles, fraudes, fautes graves… Une centaine de médecins interdits d’exercer dans leur pays pratiquent en Europe, selon une enquête

L’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), englobant le travail de journalistes issus de 49 pays européens, a démontré dans une enquête relayée ce jeudi que plus de 100 médecins, interdits d'exercer dans leur pays pour des faits graves, pratiquent toujours en Europe.

Un scandale sanitaire et administratif. Grâce à un travail d’investigation mené ces derniers mois, l’OCCRP, synthétisant le travail de journalistes issus de 49 pays européens, a mis en lumière dans une enquête publiée jeudi qu’une centaine de médecins bannis dans leur pays d’origine pour des faits graves ont pu exercer dans un autre pays européen.

New OCCRP investigation: Doctors banned for serious misconduct — including harming patients — are quietly rebuilding their careers abroad.



Our cross-border project with 49 media partners uncovers how they keep practicing across Europe and beyond #badpractice:… pic.twitter.com/JPQYLi1auL — Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) October 2, 2025

«L'OCCRP a confirmé que plus de 100 médecins actuellement interdits ou suspendus d'exercer la médecine dans un ou plusieurs pays pour diverses raisons graves — notamment des cas d'agressions sexuelles au cours de leur travail médical, des traitements médicaux bâclés et l'insertion d'implants mammaires sans consentement — sont autorisés à exercer ailleurs», a détaillé le rapport.

«En appelant leur nouveau lieu de travail, en prenant des rendez-vous en ligne ou en visitant leur cabinet en personne, les journalistes ont confirmé que la majorité de ces médecins étaient non seulement toujours autorisés à exercer, mais pratiquaient activement la médecine. Certains d’entre eux ont déménagé dans un pays où ils avaient déjà un permis, tandis que d’autres ont réussi à obtenir un nouveau permis», a mis en lumière l’enquête.

Des informations cachées au public

Pour tenter d’identifier les médecins bannis qui pourraient encore exercer ailleurs, les journalistes ont commencé par rechercher des listes de médecins agréés dans 49 pays d’Europe et des alentours.

Ils ont constaté que les informations sur les licences médicales étaient difficiles à obtenir, car certaines autorités compétentes en matière de licences disposaient de registres publics peu accessibles, voire inexistants.

Au total, seuls sept pays ont rendu publiques les données sur les médecins inactifs, bannis ou suspendus. Parmi ces derniers, seul le Royaume-Uni a publié les motifs détaillés des sanctions disciplinaires, tandis que l'Irlande et les Pays-Bas ont publié des motifs partiels.

L'équipe de recherche et de données de l'OCCRP a constitué une base de données et y a ajouté les données obtenues via les registres publics et les demandes, ainsi que celles des dossiers judiciaires, des médias locaux et d'autres sources, totalisant plus de 2,5 millions de dossiers.

Un outil en ligne dépassé

Il existe un système d'échange d'informations qui couvre les 30 pays de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, mais les détails complets concernant les médecins qui ont été répertoriés comme suspendus ou interdits via ce système n'ont pas été rendus accessibles aux journalistes.

Les États membres sont tenus de signaler les suspensions et interdictions d'exercer visant des médecins et autres professionnels qualifiés sur leur territoire via cet outil en ligne, appelé Système d'information du marché intérieur (IMI). Ce dernier est conçu pour favoriser la collaboration entre les autorités nationales afin de protéger la santé et la sécurité publiques.

Cependant, lorsque les journalistes ont demandé l'historique des alertes concernant les médecins, ils ont constaté que certains pays n'en avaient envoyé que rarement, voire jamais. En effet, les États membres de l’UE ne sont pas tenus de consulter le système d'alerte IMI avant d'approuver les qualifications d'un médecin et appliquent des normes de révocation différentes.