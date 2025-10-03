Nutrition : voici la quantité de viande que l'on devrait manger pour une alimentation saine, selon une nouvelle étude

Selon une étude scientifique parue ce vendredi, il faudrait limiter sa consommation de viande pour sa santé. Les chercheurs alertent en effet au sujet de certains risques de maladie causées par une telle alimentation.

A consommer avec modération. Une vaste coalition de scientifiques a publié dans la revue Lancet une étude stipulant que «la viande rouge est associée à un risque plus élevé de mortalité dans les pays où elle est élevée depuis plusieurs décennies». Ils préconisent une attention particulière à cet égard.

Selon leur étude, qui est le deuxième volet d'un programme qui avait déjà été annoncé dès 2019, le «régime de santé planétaire» suggère une consommation de viande de 15 grammes par jour. Ce chiffre correspond à la moitié de la moyenne mondiale journalière et un objectif particulièrement difficile à atteindre pour les pays développés, plus grands consommateurs de ces aliments riches en protéine.

Maladies cardiovasculaires, diabète de type 2 : la viande rouge décriée

Le régime propose également de manger 200 grammes de légumes, 300 grammes de fruits et 210 grammes de céréales par jour. Les produits laitiers représenteraient 250 grammes, le poisson 30 grammes et, enfin, la viande blanche 30 grammes supplémentaires. Ils expliquent cet équilibre par la recherche d'une alimentation «avant tout basée sur des sources végétales, avec une part modérée de produits d'origine animale et le moins possible de sucres ajoutés, de graisses saturées et de sel».

Ce résultat obtenu par les chercheurs prend non seulement en considération plusieurs paramètres de santé publique mais aussi la nuisance environnementale que représente la consommation de viande. Ils considèrent que de privilégier la consommation de céréales complètes ou de noix et oléagineux serait bénéfique.

En particulier, les chercheurs rappellent que de nombreuses études lient la consommation de viande rouge à une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Plus précisément, se nourrir de viande rouge transformée augmenterait de 15% à 20% les risques de contracter ces maladies et favoriserait la mortalité prématurée de toute cause.

L'agroalimentaire s'oppose à la science

En 2019, lors de la première étude soumise par ces mêmes chercheurs, le total quotidien de viande conseillé était de 14 grammes, soit un conseil sensiblement identique à celui de leur nouvelle publication. A cette date, de nombreuses fédérations du secteur agroalimentaire avaient décrié le travail de ces scientifiques, le jugeant «caricatural» voire «dangereux» ou «inadapté» à certaines habitudes locales en matière d'alimentation.

Mais une ONG appelée Changing Markets a publié en septembre 2025 un rapport où plusieurs acteurs de l'agroalimentaire sont accusés d'avoir orchestré une campagne de désinformation contre les résultats de cette enquête. Certains autres scientifiques vont même plus loin, expliquant qu'au sujet de cette recherche, «les opinions étaient, dans l'ensemble, plus positives que négatives». C'est ce que l'on peut en effet lire dans un bilan réalisé par un autre consortium de chercheurs spécialisés paru en 2023. Selon eux, la communauté scientifique avait, elle, bien accueilli ces recommandations sur le plan sanitaire malgré certaines critiques sur une prise en compte insuffisante de certaines réalités comme les inégalités sociales dans l'accès à l'alimentation.