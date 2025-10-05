Grippe : voici les deux vaccins recommandés pour les plus de 65 ans 

Dans quelques jours, commencera la campagne de vaccination contre la grippe. Et cette année, il y a une nouveauté : deux vaccins ont été spécifiquement développés pour les plus de 65 ans : il s'agit des vaccins Efluelda (Sanofi) et Fluad (CSL Seqirus).

La campagne de vaccination 2025-2026 contre la grippe débutera le 14 octobre. Cette année, deux vaccins seront proposés aux plus de 65 ans : Efluelda (Sanofi) et Fluad (CSL Seqirus), ciblant chacun deux souches A et une souche B du virus.

Leur différence réside dans leur formulation, comme l’explique Sandrine Sarrazin, chercheuse à l’Inserm : «Pour renforcer la réponse immunitaire, on peut soit augmenter la quantité d’antigènes, soit ajouté un adjuvant.»

Ainsi, Efluelda mise sur une concentration élevée d’antigènes : il en contient quatre fois plus que les vaccins antigrippaux classiques. «Les antigènes sont des fragments du virus inactivé qui permettent au corps de produire les anticorps adaptés», explique Sandrine Sarrazin. Fluad, de son côté, repose sur un adjuvant, une substance destinée à renforcer la réponse immunitaire du patient.

Le choix entre les deux vaccins revient au patient. Selon Sandrine Sarrazin, «ces deux vaccins offrent une meilleure protection contre les formes graves chez les seniors que les vaccins classiques».

Elle précise toutefois que la vaccination «ne protège pas toujours contre l’infection ou la transmission, mais elle reste très efficace pour éviter les atteintes aux organes vitaux». Les deux vaccins seront intégralement remboursés pour les personnes de plus de 65 ans.

Grippe : les seniors en première lignent face à une épidémie meurtrière

Chaque année, l’épidémie de grippe frappe durement les personnes âgées : sur environ 10.000 décès annuels, 90 % concernent des personnes de plus de 65 ans.

L’hiver 2024 a été particulièrement brutal : l’épidémie a duré près de 12 semaines, avec des souches plus virulentes que les années précédentes. Environ 3 millions de personnes ont consulté pour des symptômes grippaux, 29.000 hospitalisations ont été enregistrées, et près de 5.000 décès ont été recensés.

Selon la Haute Autorité de santé (HAS), les deux vaccins spécifiquement recommandés pour les plus de 65 ans pourraient chaque année éviter entre 750 et 8.410 hospitalisations, et entre 4.500 et 24.290 consultations médicales.