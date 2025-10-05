Octobre Rose : «J’ai dû recourir aux Restos du cœur pour nourrir mon fils», l’épreuve invisible des mamans solo atteintes d’un cancer du sein

Octobre rose, consacré à la sensibilisation au cancer du sein, a commencé et avec lui de nombreuses campagnes, dont celle menée par l’association RoseUp qui souhaite faire évoluer les choses face à «la double peine invisible» des mamans solo et malades.

Alerter les pouvoirs publics. L’association RoseUp, qui accompagne les femmes atteintes d’un cancer du sein, a lancé ce mercredi 1er octobre à l’occasion d’Octobre rose une grande consultation afin de mieux documenter la difficile situation des mamans solo souffrant d’un cancer.

En effet, comme l’a rappelé dans son communiqué : «Aucun dispositif d’aide ne prend en compte la double problématique maman solo-maladie grave (…) Cette réalité reste largement invisible : aucune donnée ne permet aujourd’hui de mesurer l’ampleur de la situation».

C’est pour cette raison que RoseUp a lancé sa grande consultation auprès des plus de 60.000 femmes adhérentes. L’objectif de l’association est clair : «documenter cette problématique encore trop méconnue» afin de pouvoir «interpeller les pouvoirs publics» sur le sujet.

De forts risques de précarisation

Par ailleurs, RoseUp a rappelé qu’une femme sur deux touchée par un cancer déclare avoir «rencontré des difficultés financières importantes durant ses traitements», une situation que la monoparentalité aggrave.

Marie, âgée de 39 ans et mère solo d’un enfant, a confié à l’association : «En arrêt maladie, je ne percevais pas de pension et les factures se sont accumulées. J’ai dû recourir aux Restos du cœur pour nourrir mon fils. J’ai eu peur que les services sociaux ne me l’enlèvent».

Ces difficultés financières entraînent également des choix de renoncer aux soins de support en raison des difficultés financières. C’est notamment le cas d’une femme sur cinq avant la prise en compte de la monoparentalité.

Ces soins de support s’ajoutent aux traitements anticancereux. Ils concernent entre autres le soutien psychologique et social, la gestion de la douleur. Mère monoparentale de trois enfants, Nadia, 41 ans, a renoncé à ces derniers parce que «c’était ça ou ne plus pouvoir nourrir mes enfants».

La double difficulté de la monoparentalité et du cancer entraîne donc pour ces femmes de forts risques de précarisation. Il faut également rappeler que la monoparentalité touche une famille sur quatre et que les mamans solos représentent 85% de ces dernières.

Une surcharge mentale accrue

Outre l’aspect financier de cette «réalité invisible», les mamans solo atteintes d’un cancer sont également sujettes à un accroissement de leur charge mentale. Notamment du fait de l’absence de relais dans l’organisation familiale, l’absence d’aide d’un conjoint qui entraîne un degré d’épuisement supérieur aux mamans en couple.

Il y a donc un risque de fragilisation de la santé mentale, avec un sentiment d’isolement, de l’anxiété ou encore une dépression, qui peut être accrue avec le renoncement aux soins de support.

Il est aussi à noter que le cancer s’accompagne de démarches administratives complexes, comme en a témoigné Françoise, mère solo de deux enfants. Ces dernières ont été pour elle «un véritable enfer».

«Je suis quelqu’un de très organisé mais là, je dois avouer que j’ai eu des moments de découragement, jusqu’à fondre en larmes…», a-t-elle confié.

Pour rappel, le cancer du sein est celui qui touche le plus de femmes, puisqu’il représente selon les chiffres de l’Assurance maladie 33 % des cancers de la femme. Chaque année, ce sont près de 60.000 Françaises qui sont touchées par ce dernier.