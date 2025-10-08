Dépression : les femmes présentent un risque génétique plus élevé que les hommes, selon une étude

D'après une étude publiée ce mercredi, les femmes ont un risque génétique plus élevé de dépression que les hommes. Les chercheurs espèrent pouvoir mieux accompagner les malades.

Présentée comme l'une des plus vastes jamais réalisées sur la question, une étude montre que les femmes sont génétiquement plus exposées aux risques de troubles dépressifs que les hommes. Publié ce mercredi 8 octobre dans la revue Nature Communications, ce travail de recherche pourrait changer la manière de traiter la dépression.

Les scientifiques de l'Institut de recherche médicale Berghofer, en Australie, ont analysé l'ADN de près de 200.000 personnes souffrant de dépression afin d'identifier des «marqueurs» génétiques communs.

Ceux liés à la dépression étaient près de deux fois plus présents chez les femmes que chez les hommes. Ils en ont identifié environ 13.000 chez les premières, contre 7.000 chez les seconds.

Des traitements «plus personnalisés»

En départageant les facteurs génétiques communs et spécifiques aux hommes et aux femmes, les scientifiques espèrent pouvoir «mieux comprendre les causes de la dépression» mais aussi, à terme, fournir des traitements «plus personnalisés», explique la chercheuse Jodi Thomas dans un communiqué.

Jusqu'à présent il était difficile de démontrer pourquoi la maladie affecte différemment les femmes et les hommes. Mais certaines caractéristiques repérées dans cette étude pourraient par exemple «expliquer pourquoi les femmes souffrant de dépression présentent plus souvent des symptômes métaboliques, comme des variations de poids ou des changements dans leur niveau d'énergie».

Selon l'Organisation mondiale de la santé, le trouble dépressif touche plus de 300 millions de personnes dans le monde. Les découvertes réalisées par cette étude pourrait faire une grande différence pour les femmes qui en souffrent, sachant que, selon la chercheuse Brittany Mitchell, «de plus en plus d'articles montrent que bon nombre de médicaments actuellement développés - et les recherches menées à ce jour - se concentrent principalement sur les hommes».