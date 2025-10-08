Pasteurdon 2025 : 5 jours pour soutenir la lutte contre les «nouveaux microbes résistants», les épidémies et les cancers

La 19e édition du Pasteurdon se déroule du 8 au 12 octobre. Elle fait appel à la générosité des Français pour soutenir la recherche scientifique et la rapprocher du grand public.

Grand rendez-vous annuel d'appel à la générosité du public pour soutenir la recherche à l'Institut Pasteur, le Pasteurdon se déroule du 8 au 12 octobre. Cette 19e édition encourage les Français à donner pour soutenir la lutte contre les «nouveaux microbes résistants», les épidémies et les cancers qui «touchent de plus en plus les jeunes».

Parrainé par Kad Merad et Julia Vignali, l'événement met cette année l'accent sur la protection de «nos proches et nos instants de vie» avec ce slogan : «Pour chaque vie, la science agit». A travers le Pasteurdon, dont CNEWS est partenaire, l'Institut Pasteur cherche notamment à rapprocher la recherche du grand public.

✅Le #Pasteurdon2025, c'est parti !@CNEWS & @SoMabrouk se mobilisent autour de la 19e édition du #Pasteurdon, la campagne d’appel aux dons de l’Institut Pasteur pour aider les chercheurs à faire avancer les recherches sur les nouveaux microbes résistants, les épidémies et les… pic.twitter.com/SFdAClo7JR — CNEWS (@CNEWS) October 8, 2025

Il s'agit de rassembler autour d'un engagement collectif pour la science et la santé de tous. Trois grands axes de recherche ont plus particulièrement été retenus dans le cadre de cette 19e édition : la hausse des cancers précoces, la montée des microbes résistants sous l'effet du réchauffement climatique et la préparation aux futures épidémies.

Pour chaque vie, la science agit. Le Pasteurdon, c’est maintenant ! Soutenez la recherche et celles et ceux qui la font avancer ↘️ pasteurdon.fr #Pasteurdon



[image or embed] — Institut Pasteur | 130 years of biomedical research (@pasteur.fr) 8 octobre 2025 à 10:55

«L’Institut Pasteur, né d’une grande souscription internationale en 1887, reste plus que jamais soutenu par la générosité du public et des dons des citoyens : la philanthropie représente plus d’un tiers de ces financements et nous avons besoin, plus que jamais aujourd’hui, d’investir dans ce bien commun qu’est la recherche médicale pour notre avenir à tous», affirme Yasmine Belkaid, directrice générale de l'Institut Pasteur.

Elle souligne l'importance cruciale de la recherche fondamentale, «dont l’intérêt est trop souvent sous-estimé» mais sans laquelle, il n'y a «pas d’innovation, pas de médicaments révolutionnaires, pas de réponse aux pandémies futures». «A l'heure où les crises sanitaires, climatiques et démocratiques s’intensifient, la recherche scientifique incarne plus que jamais un espoir essentiel pour l’humanité», insiste-t-elle.

Plusieurs options s'offre à vous pour participer à la campagne du Pasteurdon. Vous pouvez vous rendre sur le site, pasteurdon.fr, ou appeler le 3620 en indiquant le mot-clé «Pasteurdon». Il est aussi possible d'envoyer «DON5», «DON10» ou «DON20» par sms au 92112 pour faire un don de 5, 10 ou 20€. Enfin, l'envoi d'un chèque libellé à l'ordre du Pasteurdon est également permis à l'adresse suivante : 25 rue du Docteur Roux, 75015 Paris.

Grâce aux dons récoltés en 2024, l'Institut Pasteur a pu acquérir des équipements de pointe essentiels mais onéreux, parmi lesquels 11 centrifugeuses de paillasse (prix moyen unitaire de 13.200€), 11 postes de sécurité microbiologiques (prix moyen unitaire de 11.900€) ou encore deux microscopes confocaux valant en moyenne 524.900€ chacun.