«Les enfants peuvent être affectés» : attention, ces biscuits Carrefour contiendraient des toxines

Des biscuits pour bébé de la gamme My Baby Bio de Carrefour font l'objet d'un rappel partout en France ce jeudi. En cause, la présence d'aflatoxines, des substances cancérogènes.

Des substances cancérogènes dans des biscuits pour bébé. C'est ce que révèle le site Rappel conso dans une note publiée ce jeudi. En effet, des biscuits fondants de la marque My Carrefour Baby Bio, conditionnés dans une boîte de 120 grammes, ont fait l'objet d'un rappel partout en France.

Et pour cause, ceux-ci contiennent «des aflatoxines B1 à une teneur supérieure à la réglementation», est-il indiqué. Produites par des moisissures, ce sont «des substances cancérogènes avérées pour l’homme», comme le rappelle le centre de lutte contre le cancer. Est concerné, le lot : GTIN 3560071281335 avec une date de durabilité minimale jusqu'au 22 mai 2026.

#RappelProduit BISCUITS FONDANTS - My Carrefour Baby Bio Risques : Aflatoxines Motif : Présence d'aflatoxines B1 à une teneur supérieure à la réglementation https://t.co/0MZwiJb5yIpic.twitter.com/UGpdIAdWP7 — RappelConso (@RappelConso) October 9, 2025

VIGILANCE ACCRUE

«Une consommation en grande quantité des produits contaminés peut conduire à des problèmes de santé, en particulier pour les personnes souffrant d'hépatite qui sont particulièrement sensibles», précise Rappel Conso.

Le site vous invite à la plus grande vigilance et à «ne plus consommer, détruire ou rapporter le produit au point de vente». Rappel Conso ajoute enfin que vous serez remboursés des lots contaminés. La procédure de rappel, elle, prend fin le lundi 8 décembre prochain.