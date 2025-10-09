MASLD : quelle est cette maladie grave notamment associée à la consommation de boissons avec ou sans sucre ?

Une récente étude met en lumière les risques liés à la consommation de boissons industrielles. Selon elle, boire des sodas pourrait augmenter la propension à développer la MASLD. Voici ce qu'il faut savoir sur cette maladie du foie.

Une découverte peu rassurante. Des chercheurs de l'université de Soochow, en Chine, affirment avoir mis en lumière les risques causés par la consommation des boissons, qu'elles soient sucrées ou non. Ils pointent du doigt un développement accru de la MASLD chez les personnes qui ne se cantonnent pas à l'eau.

Un acronyme qui signifie Metabolic dysfunction–Associated Liver Disease, soit Maladie hépatique stéatosique associée à un dysfonctionnement métabolique.

Aussi appelée «foie gras» non alcoolique, cette maladie concerne toutes les personnes qui développent un syndrome métabolique (obésité abdominale, cholestérol élevé, diabète, hypertension artérielle, etc.) alors qu'ils ne consomment pas d'alcool. Cette stéatose hépatique métabolique, de son nom scientifique, se caractérise principalement par une accumulation de graisses dans le foie.

Il s'agit de la forme la plus courante de maladie hépatique, dans le monde. Les lésions dont elle est à l'origine peuvent entraîner une cirrhose, une cicatrisation hépatique sévère, qui ont des similitudes avec les effets entraînés par une forte consommation d'alcool.

Les boissons «light» jugées encore plus risquées

Selon le site Amelie.fr , «l a stéatose est l’accumulation de graisses à l’intérieur de cellules qui, normalement, n’en contiennent pas ou peu. Le foie, qui comporte très peu de graisses lorsqu’il est sain, peut être le siège de cette concentration»

Pour éviter tout risque de contracter cette pathologie, le chercheur principal à l'origine de l'étude, Lihe Liu, indique qu'il est essentiel de faire preuve d'une vigilance constante : «Notre étude montre que les boissons à faible teneur en sucre ou sans sucre sont liées à un risque plus élevé de MASLD, même à des niveaux de consommation modestes comme une seule canette par jour».