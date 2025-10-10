En 2023, trois suicides sur quatre concernaient des hommes, selon Santé publique France

Une étude publiée ce vendredi 10 octobre par Santé publique France montre que les décès par suicide enregistrés en 2023 concernaient des hommes à 75,1%.

Sur les 8.848 personnes qui se sont ôtées la vie en France en 2023, 75,1% étaient des hommes. D'après une étude publiée ce vendredi 10 octobre par Santé publique France, la catégorie des hommes âgés de 85 ans et plus présente le plus fort taux de suicide.

Il s'élève à 76 décès pour 100.000, contre 37 et 29 décès pour 100.000 chez les 65 ans et plus et chez les 45-64 ans, respectivement.

En février, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) a publié le 6e rapport de l'Observatoire national du suicide (ONS), signalant déjà que les hommes de la classe d'âge 85-94 ans font face à un risque de suicide huit fois plus élevé que les femmes et 25 fois plus important que les hommes de moins de 25 ans.

Un paradoxe lié au genre

Le document notait globalement un risque de s'ôter la vie «beaucoup plus élevé chez les personnes les plus âgées», avec un taux de suicide des personnes de 85-94, hommes comme femmes, de 35,2 pour 100 000. Soit près du triple du taux mesuré pour l’ensemble de la population.

L'ONS indiquait que «les conduites suicidaires sont caractérisées par un paradoxe lié au genre, que l'on constate dans la majorité des pays du monde». En effet, d'après les chiffres des hospitalisations, les passages à l'acte sont «nettement plus fréquents» chez les femmes, mais ce sont les hommes qui décèdent le plus par suicide.

Les hospitalisations pour «geste auto-infligé» (tentative de suicide ou automutilation non suicidaire comme les scarifications, brûlures...) recensés en 2024 montrent d'ailleurs des taux en augmentation pour les jeunes filles et jeunes femmes. Ils sont restés «largement supérieurs» à ceux des autres classes d'âge : 674 hospitalisations pour 100.000 chez les 11-17 ans et 424 pour 100.000 femmes chez les 18-24 ans.

Des «scripts culturels» à l'œuvre

L'ONS cite le travail de la psychologue Silvia Sara Canetto, qui soutient l'existence de «scripts culturels» genrés dans l'expression du mal-être. Concrètement, selon cette chercheuse, hommes et femmes ont des comportements différents face au suicide parce qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes normes sociales.

Le fait de tenter de se suicider sans y parvenir serait, selon elle, moins acceptable socialement pour un homme que pour une femme, ce qui engendre non seulement des rapports différents au corps mais aussi aux moyens employés pour «attenter à son intégrité physique».

En 2023, selon les données de Santé publique France, 55% des suicides d'hommes résultait ainsi d'une pendaison, contre 37% chez les femmes. Il s'agissait de la modalité la plus fréquemment enregistrée cette année-là dans les certificats de décès, suivie par les armes à feu côté masculin et par la prise de médicaments côté féminin.

Une disparité apparaît aussi dans la prise en charge de la santé mentale puisqu'une étude menée par l'institut Odoxa pour Doctolib a montré que les femmes représentaient plus de 78% des consultations chez un psychologue en 2022. Les hommes consultent peu, et, lorsque cela arrive, il semblerait qu'ils le fassent tardivement, au moment où leur problématique est à un stade plus avancé.