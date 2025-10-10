Santé mentale : un tiers des médecins et infirmiers souffre de dépression en Europe

Un tiers des médecins et infirmiers en Europe disent souffrir de dépression, selon une enquête datant de ce vendredi 10 octobre, publié par la branche Europe de l'OMS. Un médecin sur dix a même déjà pensé à mettre fin à ses jours ou à s'automutiler.

Une alerte inquiétante. Selon une enquête parue ce vendredi 10 octobre, un tiers des médecins et infirmiers du continent européen souffrent de dépression. Une crise qui «menace l'intégrité de nos systèmes de santé», selon l'une des figures de l'OMS.

Hans Kluge, directeur Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé, a effectivement affirmé qu'«un médecin ou infirmier sur trois déclare des symptômes de dépression ou d'anxiété». L'organisation onusienne déplore que ce taux soit cinq fois supérieur à celui mesuré parmi la population européenne.

Les médecins des pays nordiques épargnés

Pire encore : «Plus d'un sur 10 a pensé mettre fin à ses jours ou se blesser. C'est un fardeau inacceptable pour ceux qui prennent soin de nous», a alarmé Hans Kluge. Le rapport précise même que les infirmiers et les femmes médecins sont plus sujets à la dépression et à l'anxiété, alors que les médecins hommes ont plus tendance à développer une dépendance à l'alcool.

Pour lui, «la crise de santé mentale parmi le personnel de santé st une crise de sécurité sanitaire qui menace l'intégrité de nos systèmes de santé».

C'est en Lettonie et en Pologne que les taux de dépression du personnel de santé sont les plus élevés, avec près de 50% des intéressés estimant être atteints d'un trouble dépressif. A l'inverse, c'est au Danemark et en Islande que ce taux est le plus bas, aux alentours de 15%.

Quantité de travail, précarité à l'emploi : les dessous d'une santé mentale fragile

De nombreux médecins signalent également avoir été victime de menaces et violences sur leur lieu de travail. En moyenne, un tiers d'entre eux disent en souffrir, un chiffre particulièrement élevé à Chypre, en Grèce et en Espagne et moins important en Islande et en Norvège. De plus, l'enquête révèle que 10% d'entre eux ont été victimes de violences physiques et/ou de harcèlement sexuel au cours de l'année écoulée.

L'enquête se base sur 90.000 interrogés à travers les 27 pays de l'Union Européenne, dans l'ensemble des professions de santé.

La quantité de travail est également mentionnée dans ce rapport préoccupant : un médecin sur quatre travaille plus de 50 heures par semaine. Un tiers des médecins et un quart des infirmiers explique être embauché en contrat de travail temporaire, ce qui a tendance à augmenter leur stress quant à leur sécurité de l'emploi.