États-Unis : Donald Trump déclaré «en excellente santé» à l'issue de sa dernière visite médicale

À l’occasion de sa deuxième visite médicale depuis son retour à la Maison Blanche en janvier dernier, le président américain Donald Trump a été déclaré «en excellente santé», selon le bulletin médical publié ce vendredi.

Un âge cardiaque «environ 14 ans plus jeune» que son âge chronologique. Le président américain Donald Trump a été déclaré «en excellente santé» ce vendredi après avoir effectué, à l'hôpital militaire Walter Reed, sa deuxième visite médicale depuis son retour à la Maison Blanche en janvier dernier.

Pendant cet examen, il a été établi que son âge cardiaque était «d'environ 14 ans plus jeune que son âge chronologique», selon le bulletin relayé par sa porte-parole.

The readout from President Trump's visit to Walter Reed today says he got his flu shot and Covid booster. pic.twitter.com/jKim8bmZ3c — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) October 11, 2025

«Le président Donald Trump continue d'avoir une santé exceptionnelle, avec de bonnes performances cardiovasculaires, pulmonaires, neurologiques et physiques», a indiqué le document signé par le médecin de la présidence américaine, Sean Barbabella.

Le businessman de 79 ans a également reçu un rappel du vaccin contre le Covid-19, «en vue d'un déplacement international», alors que son ministre de la Santé, RFK Jr., connu pour ses positions vaccinosceptiques, a restreint l'accès aux vaccins contre le Covid-19.

Cette «visite médicale annuelle de routine», annoncée mercredi par la Maison Blanche, a succédé à un examen de santé déjà effectué en avril par le républicain, lors duquel son médecin l'avait déjà jugé en très bonne santé.

Des hématomes sur la main droite

Ces derniers mois, le milliardaire était pourtant au cœur des spéculations après avoir été vu avec des hématomes sur la main droite. Des photos ont montré par la suite une épaisse couche de maquillage à cet endroit pour camoufler cet aspect. La Maison Blanche avait affirmé en juillet que ces bleus étaient dus à «des serrages de main fréquents» et à sa prise d'aspirine comme traitement cardiovasculaire standard.

L'exécutif américain avait également révélé que Donald Trump souffrait d'insuffisance veineuse chronique, une affection répandue et bénigne, se manifestant dans son cas notamment par des gonflements au niveau des chevilles.

Donald Trump, président le plus âgé à avoir prêté serment aux États-Unis, n'a pas échappé aux questions et aux spéculations sur sa santé, même si elles sont loin d'atteindre l'intensité de celles posées concernant son prédécesseur, le démocrate Joe Biden.