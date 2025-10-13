Hypertension artérielle : voici les 5 erreurs de mesure qui peuvent fausser les résultats

Environ une personne sur trois souffre d'hypertension en France. Mais plus d'un tiers d'entre elles l'ignorent encore. La faute parfois à une mauvaise prise de tension, car plusieurs erreurs sont à éviter.

Si vous ne ressentez aucun symptôme particulier, cela ne veut pas dire pour autant que votre tension artérielle est optimale. Bien souvent, l'hypertension artérielle ne provoque aucun symptôme facilement identifiable. Pourtant, 17 millions de personnes en souffrent en France, selon les chiffres de l'Assurance Maladie. Parmi elles, 6 millions l'ignorent.

Une situation qui pose problème car, en l'absence de traitement adapté, cette maladie reste un facteur de risque majeur pour des affections graves telles que les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde ou encore l’insuffisance rénale.

Il est donc impératif de mesurer correctement sa tension en dehors du cabinet médical. Voici cinq erreurs à éviter :

Adopter Une mauvaise position

C'est l'erreur la plus fréquente, et le risque de fausser la mesure est élevé. Pour une prise de tension optimale, le bras doit être posé sur un support, avec le brassard à hauteur du coeur, et la paume de main tournée vers le haut. Votre dos est soutenu par le dossier d'une chaise. Vos jambes ne sont pas croisées et vos pieds sont posés à plat sur le sol.

Mesurer la tension après un café ou une activité physique

La tension doit absolument être prise au repos. Car un effort physique, du stress, ou même un simple café peuvent l'influencer. Pendant les 30 minutes avant la mesure, ne faites pas d'exercice physique, ne fumez pas, évitez de manger et ne consommez pas de caféine.

Mal utiliser le matériel

Aussi précis l'appareil peut-il être, il est nécessaire de l'utiliser correctement. Pour les modèles à bras, il est conseillé de placer le brassard 2 cm au-dessus du pli du coude. Pour les tensiomètres de poignet, il est impératif d'aligner le poignet avec le coeur.

S'activer pendant la prise de tension

Pendant que le tensiomètre est actif, il est impératif de ne plus bouger, ni parler, pour ne pas risquer d'accélérer le rythme cardiaque.

Ne prendre sa tension qu'une seule fois et n'importe quand

L’automesure de tension artérielle nécessite le respect de la «règle des 3». Il faut réaliser 3 mesures espacées d’une à deux minutes, le matin avant le petit–déjeuner et avant d’avoir pris vos médicaments. Répétez l'opération le soir avant de vous coucher, et ce pendant trois jours de suite.

N'oubliez pas de noter scrupuleusement vos résultats sur un cahier d'automesure à montrer au médecin traitant. En cas de valeur supérieure à 135/85 mmHg , il est important de montrer les relevés à un médecin.