Résistance aux antibiotiques : les décès pourraient bondir de 70% d'ici à 2050, alerte l’OMS

Dans son rapport annuel publié lundi 13 octobre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) met en garde contre la forte propagation des bactéries résistantes aux antibiotiques. Si la tendance actuelle se poursuit, le nombre de décès liés à ces infections pourrait exploser d’ici à 2050.

L’OMS tire la sonnette d’alarme. Ce lundi 13 octobre, l’Organisation mondiale de la santé a pointé du doigt, dans un rapport, le fait que nos antibiotiques sont de moins en moins efficaces contre les bactéries et alerte sur cette résistance qui augmente d’année en année. Dans cette étude, qui a recueilli des données sur plus de 23 millions d'infections bactériennes dans 104 pays, les scientifiques avertissent qu’en 2023, une infection bactérienne sur six confirmée en laboratoire dans le monde présentait déjà une résistance aux antibiotiques.

Des résultats «profondément préoccupants» pour Yvan Hutin chef du département résistance aux antimicrobiens de l’OMS. «Alors que la résistance aux antibiotiques continue de progresser, nous manquons d’options thérapeutiques et mettons des vies en danger» a-t-il déclaré devant la presse.

Ce phénomène de superbactéries résistantes aux antimicrobiens a été accéléré par l’utilisation massive d’antibiotiques, permettant à la résistance aux antimicrobiens (RAM) de se développer au point de devenir l’une des principales causes de mortalité infectieuse au monde.

un rythme effréné

Dans son rapport sur la surveillance de la RAM, l’OMS a examiné les estimations de prévalence de la résistance pour 22 antibiotiques utilisés pour traiter les infections urinaires et gastro-intestinales, les infections sanguines et la gonorrhée. Et rien qu’entre 2018 et 2023, la résistance aux antibiotiques a augmenté de plus de 40% en ce qui concerne ses antibiotiques surveillés, avec une augmentation annuelle moyenne comprise entre 5 et 15%.

Le rapport a examiné huit agents pathogènes bactériens courants, dont E.coli et K.pneumoniae, responsables d’infections sanguines graves pouvant évoluer vers une septicémie, une défaillance d’organes, voire la mort. À l’échelle mondiale, plus de 40% des infections à E.coli et 55% de celles à K.pneumoniae sont désormais résistantes aux céphalosporines de troisième génération, pourtant considérées comme le traitement de référence.

La résistance aux antibiotiques de second choix est également en hausse, par conséquent le nombre de décès dus à la RAM devrait augmenter de 70% d'ici à 2050, indique le rapport.

Une surveillance encore incomplète en fonction des pays

La plupart des résistances ont été relevées dans les régions où les systèmes de santé sont plus fragiles et la surveillance moins stricte. La résistance la plus élevée a été observée en Asie du Sud-Est et en Méditerranée orientale, où une infection signalée sur trois était résistante. En Afrique, une infection sur cinq était résistante.

Pour Silvia Bertagnolio, responsable de l’unité de surveillance de la RAM de l’OMS, il n’est pas surprenant que la résistance soit plus élevée dans les régions où les systèmes de santé sont plus fragiles. Et cela s’expliquerait par un manque de capacités pour diagnostiquer ou traiter efficacement les agents pathogènes. De plus, ces différences pourraient également être liées au fait que les pays où la surveillance est moindre peuvent tester et fournir des données sur un nombre réduit de patients, et uniquement sur ceux présentant les infections les plus graves, a-t-elle expliqué.

De plus, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, prévient que 48% des pays ne communiqueraient toujours aucune donnée sur la RAM : «Nous avançons sans aucun doute à l'aveuglette dans un certain nombre de pays et de régions dont les systèmes de surveillance de la résistance aux antimicrobiens sont insuffisants».

L’Organisation des Nations unies pour la santé avait déjà averti la semaine dernière qu'il n'y avait pas suffisamment de nouveaux tests et traitements en cours de développement pour lutter contre la propagation croissante des bactéries résistantes aux antimicrobiens. Ce qui laisse craindre une «menace future» importante pour Yvan Hutin. L’utilisation croissante des antibiotiques, la résistance croissante et le manque de nouveaux tests et traitements efficaces constituent selon lui «une combinaison très dangereuse».