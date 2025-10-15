Virus et infections de l’hiver : voici les 5 mesures à prendre pour s'en protéger

Alors que les températures chutent peu à peu, les organismes sont en proie aux virus et aux bactéries qui circulent. Face à l'augmentation des contaminations, voici 5 conseils pour éviter de contracter rhumes et autres bronchites et passer au mieux l'hiver.

L'hiver approche à grand pas, les contaminations aussi. Assèchement de l'air, diminution des sorties... Les raisons expliquant la recrudescence des pathologies hivernales sont nombreuses, et cela dès l'automne. Grâce à quelques mesures simples, il est pourtant possible de s'en protéger au mieux.

Respecter les gestes barrières

Depuis la pandémie de covid-19, ces réflexes sont connus de tous. S'ils étaient particulièrement importants face à un virus aussi contagieux, ils n'en restent pas moins essentiels en période d'épidémies hivernales.

Porter des masques, se laver les mains régulièrement, respecter la distanciation sociale ou encore tousser dans son coude et se moucher dans un mouchoir à usage unique constituent autant de gestes importants à respecter pour ne pas participer à la propagation des virus et bactéries.

Bénéficier des vaccins recommandés

Pour limiter le nombre de personnes malades, le meilleur allié dont dispose la population est la vaccination, quand elle est possible.

Ainsi, pour ce qui est de la grippe, qui sévit chaque année et représente l'un des principaux danger sanitaire, seuls 54% des plus de 65 ans avaient reçu leur dose l'hiver dernier, alors que l'objectif du gouvernement reste de 75%. Il est désormais possible de se vacciner en une seule injection contre de multiples maladies : «grippe-Covid», «VRSmétapneumovirus», ou encore «grippe-Covid-VRS».

Prendre soin de son système immunitaire

En cas de pénétration de corps étrangers au sein de l'organisme, c'est le système immunitaire qui est mis à l'épreuve. Pour prendre soin de lui et ainsi booster son efficacité, de nombreux conseils s'appliquent : bien manger, bien dormir, effectuer si possible des cures thermales régulières ou, plus acesible, faire du sport etc. L'alimentation est un aspect essentiel pour le bon fonctionnement du système immunitaire : plus elle est diversifiée, plus elle permettra, grâce à l'apport de toutes les vitamines, de renforcer la défense du corps.

s'hydrater régulièrement

L'un des facteurs permettant aux maladies de s'immiscer dans notre organisme, pendant les périodes de baisse de température, est la sècheresse de l'air respiré. Celui-ci assèche les muqueuses respiratoires rapidement, ce qui les fragilise et facilite l'entrée des virus et des bactéries. Ainsi, pour lutter contre ce phénomène, il faut boire une quantité d'eau supérieure à la moyenne annuelle. De même, il est déconseillé de boire de l'alcool et des boissons sucrées pendant cette période. Ces sources d'hydratation auront pour conséquence de participer à l'assèchement des muqueuses.

Ne pas oublier d'aérer

La cause principale de contamination durant l'hiver, par rapport aux autres saisons, tient du fait que la population a tendance à s'enfermer dans des lieux souvent mal ventilés et humides, propices à la propagation des virus. Même si les températures sont froides, il reste donc essentiel d'aérer les lieux où l'on passe du temps pour éviter la propagation des virus.