«Des taux de survie remarquables» : quel est ce «super vaccin» révolutionnaire qui pourrait prévenir le mélanome, le cancer du pancréas et le cancer du sein ?

Des scientifiques américains ont développé un vaccin innovant efficace à 88 % contre plusieurs cancers agressifs, dont le mélanome, le cancer du pancréas et le cancer du sein.

Une avancée majeure dans la recherche contre le cancer. Un «super vaccin» expérimental contre plusieurs cancers agressifs a été développé par des chercheurs de l'université du Massachusetts d'Amherst (États-Unis).

Bien que les tests n'aient été réalisés que sur des souris pour le moment, les résultats parus dans la revue Cell Reports Medicine sont très prometteurs pour des millions de patients dans le monde.

L'équipe scientifique a associé des antigènes spécifiques du cancer, permettant au système immunitaire de reconnaître la tumeur, avec des adjuvants qui stimulent fortement les défenses immunitaires, dans des nanoparticules.

«En concevant ces nanoparticules pour activer le système immunitaire via une activation multivoie qui se combine avec des antigènes spécifiques du cancer, nous pouvons prévenir la croissance tumorale avec des taux de survie remarquables», a déclaré Prabhani Atukorale, professeur adjoint de génie biomédical, et co-auteur de l'étude.

88 % des rongeurs en bonne santé

Contrairement aux vaccins traditionnels qui stimulent seulement une seule défense immunitaire, ce vaccin agit simultanément sur plusieurs fronts. «Ce vaccin à double adjuvant stimule à la fois le système immunitaire inné et adaptatif, permettant une réponse ciblée et une mémoire immunitaire durable», a ajouté la chercheuse.

Les souris ont reçu trois injections contre le mélanome, forme la plus rare et la plus grave du cancer de la peau, le cancer du pancréas et le cancer du sein triple négatif, particulièrement agressif.

Au final, 88 % des rongeurs exposés au cancer du pancréas, 75 % au cancer du sein et 69 % au mélanome sont restées en bonne santé. Parmi eux, aucun n'a développé de métastases, à savoir de cancers vers d'autres organes comme les poumons. «Les métastases constituent le principal obstacle au cancer», a souligné la scientifique.

Même si les résultats sont encore expérimentaux, les experts sont plutôt optimistes. «Cela laisse entrevoir un avenir où les vaccins anticancéreux personnalisés pourraient s'associer aux traitements existants pour contribuer à prévenir la récidive du cancer», a affirmé Aliasger K. Salem, PhD, co-auteur de la recherche.