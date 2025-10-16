Vitamine D : à partir de quand est-il recommandé de faire une cure ?

Avec le changement de saison et la baisse de l'ensoleillement, se pose souvent la question d'une cure de vitamine D pour se prémunir des virus de l'hiver. Mais à partir de quand une cure est-elle recommandée ?

Avec l'arrivée du froid, le changement d'heure et la baisse de l'ensoleillement, de nombreux français souffrent d'une carence en vitamine D. Cette vitamine est pourtant nécéssaire pour «la qualité du système osseux et musculaire, ainsi que le renforcement du système immunitaire», indique l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail).

Une vitamine indispensable

La fonction principale, et la plus connue de la vitamine D est d'augmenter la concentration de calcium dans le sang. Mais elle agit bien plus globalement sur le corps.

La vitamine D participe entre autre à la minéralisation optimale des os, à une bonne transmission nerveuse ou encore une contraction musculaire efficace. Elle joue également un rôle majeur dans la régulation hormonale et le renforcement du système immunitaire.

Comment éviter la carence ?

Pour se prémunir d'une carence, la clé est de s'exposer au moins 15 minutes par jour au soleil. Mais avec la baisse de l'ensoleillement, il est également important d'adapter et de varier son alimentation. «Les principaux aliments contributeurs aux apports en vitamine D sont les poissons gras (harengs, saumon, maquereau et sardines) et les produits laitiers (yaourts, fromage blanc, lait)», conseille l'Anses.

Alors quand faire une cure ?

Si l'alimentation et le temps d'ensoleillement sont respectés, il est possible de maintenir un taux normal de vitamine D. En revanche, si les conditions ne sont pas réunies, une cure est conseillée entre octobre et mars afin de compenser le manque de soleil. Les cures peuvent également être conseillées chez les femmes enceintes, les femmes ménopausées ou encore les nourrissons.

Une fatigue inhabituelle, une faiblesse musculaire, des os fragiles ou encore des problèmes dentaires peuvent alerter sur une possible carence. L'Anses prévient tout de même, le recours aux compléments alimentaires peut exposer à des risques, il est préférable de demander conseil à un professionnel de santé.