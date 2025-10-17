Covid-19 en France : voici les 13 départements les plus touchés

Le Covid-19 est de retour en France selon Santé Publique France. Voici les départements les plus touchés.

Le 14 octobre dernier, la campagne annuelle de vaccination contre la grippe et le Covid-19 a officiellement commencé. Une campagne plus que nécessaire, alors que le coronavirus circule déjà activement en France. Voici les départements les plus touchés à ce jour.

Selon Santé publique France, le Covid-19 pèse de manière significative sur les passages aux urgences dans 13 départements. Sont concernés : la Loire-Atlantique (1,34%), l’Ariège (1,43%), le Calvados (1,21%), l’Ain (1,07%), le Territoire de Belfort (1,07%), l’Aveyron (1,06%), la Marne (1,05%), les Hautes-Pyrénées (1,04%), la Meurthe-et-Moselle (1,03%), les Hauts-de-Seine (1,03%), la Drôme (1,03%) et les Côtes-d’Armor (près de 1%).

L’agence nationale de santé publique a constaté par ailleurs une augmentation des consultations pour Covid-19 aux urgences entre la semaine du 29 septembre et du 6 octobre de +143% dans les Hautes-Alpes, de +137% dans le Loir-et-Cher, de +78 % dans le Tarn-et-Garonne et de +65 % dans le Gers. L’évolution de la situation dans ces départements est donc à surveiller.

La vaccination recommandée pour les personnes fragiles

Cette nouvelle vague de Covid-19 est menée par le variant Frankenstein, plus connu sous le nom de variant XFG. Majoritaire en France, il l’est également au Royaume-Uni et aux États-Unis, selon les données issues du séquençage des cas positifs.

Il convient de noter que le variant LF.7, dont XFG est le recombinant, est intégré dans la composition du nouveau vaccin. Il est donc fortement recommandé aux personnes à risque (notamment les personnes âgées et les immunodéficientes) de se faire vacciner.