Tabagisme : les filtres de cigarettes augmentent les risques pour la santé des fumeurs, selon une étude scientifique

Une nouvelle étude scientifique pointe du doigt les filtres à cigarettes. Présentés comme un moyen pour atténuer les effets du tabac, le résultat est tout l'inverse : ils rendraient l'inhalation encore plus nocive.

Fumer avec un filtre, la fausse bonne idée. Bien que le tabac soit déjà mauvais pour la santé, une récente étude démontre qu’utiliser un filtre dans une cigarette augmente les risques pour la santé.

Cette étude scientifique publiée dans la revue Addiction, le 15 octobre dernier, fait le constat que les filtres poussent plutôt les fumeurs «à inhaler plus profondément et plus longtemps» et ainsi les exposent à davantage de substances toxiques.

Les chercheurs pointent «cette idée reçue» sur les filtres, qui ont été «commercialisés comme étant plus doux et moins irritants, étant donc plus faciles à fumer et augmentant probablement l'attrait pour les jeunes.»

Un désastre écologique

Selon ce même document, plus de 90 % des cigarettes sont produites avec des filtres et les fumeurs de roulées en rajoutent la plupart du temps. Et c’est l’une des plus «grandes sources mondiales de déchets plastiques». Ce petit bout généralement de couleur blanche est un pur produit pétrochimique, fabriqué à base d’acétate de cellulose.

Tous ces mégots polluent, car ils sont composés principalement de filtres et sont non-biodégradables. Les microplastiques se retrouvent ainsi dans les sols et les eaux. En 2022, l’OMS préconisait déjà «d’envisager d’interdire les filtres à cigarettes pour protéger la santé publique et l’environnement».