Vélo d'appartement : quels sont les réels bienfaits sur la santé ?

Démocratisé depuis de nombreuses années, le vélo d'appartement permet de faire du sport sans sortir de chez soi. Quels sont les réels bienfaits de cette activité physique sur votre santé ?

Une activité efficace. Si vous voulez vous mettre au sport à l'approche de l'hiver mais que le froid vous fait peur, vous pourriez opter pour le vélo d'appartement. Mais cette activité physique est-elle vraiment bénéfique pour votre santé ?

Le vélo d'appartement, comme toute activité physique, est bon pour votre forme. Il vous permettra notamment d'améliorer votre cardio, de renforcer les muscles de vos jambes et il vous aidera également à réguler votre métabolisme : «S’il y a bien un avantage à retenir pour le vélo d’appartement, c’est bel et bien sa capacité à entraîner votre cœur. Il s’agit en effet d’une activité de cardio-training par excellence ! Si votre souhait est de ne plus être essoufflé après avoir grimpé quelques marches d’escaliers, pédaler en intérieur peut grandement y contribuer. En vous exerçant sur un vélo stationnaire, vous musclez votre cœur et améliorez l’intégralité de votre système cardio-vasculaire», rapporte le site Fitness Boutique.

Préserver ses articulations

Le vélo d'appartement permet également de pratiquer une activité physique qui n'est pas trop contraignante au niveau des articulations : «À la différence de la course à pied, le vélo a l’avantage d’être à faible impact - c’est un sport dit porté - et de préserver les articulations. Il est donc idéal pour les personnes souffrant de douleurs articulaires ainsi que dans le cadre de la rééducation», a expliqué le médecin du sport Dr Bruno Burel à Santé Magazine.

Évidemment, une pratique régulière peut vous aider pour perdre du poids. Avant de vous lancer et pour une efficacité optimale, vous devez régler votre selle de la bonne manière. Pour ce faire, «il est conseillé de régler la hauteur de selle au niveau de la hanche. La jambe doit être légèrement fléchie lorsque le pied de l'utilisateur est au point le plus bas sur la pédale», rapporte le blog Decathlon.