Botulisme : trois nouveaux cas graves signalés après des injections illégales de Botox

L'ANSM a signalé trois nouveaux cas graves de botulisme en France. Ils sont liés à des injections de Botox réalisées illégalement.

Utilisées pour atténuer temporairement les rides, les injections de toxine botulique - ou Botox - peuvent avoir des effets bien plus néfastes si elles sont réalisées dans de mauvaises conditions. Ce jeudi 23 octobre, l'agence de sécurité du médicament (ANSM) a signalé trois nouveaux cas graves de botulisme.

Cette maladie neurologique peut être mortelle, elle provoque notamment une vision floue, des problèmes respiratoires, des difficultés à parler ou à avaler. La toxine botulique peut conduire au botulisme si elle est utilisée à des doses non contrôlées, mal administrée ou issue de produits non autorisés.

Les trois nouveaux cas signalés sont justement liés à des injections illégales de Botox «réalisées par des personnes non habilitées». Selon l'ANSM, les patients concernés ont présenté «des symptômes sévères de botulisme avec en particulier des difficultés respiratoires nécessitant une hospitalisation en soins intensifs».

Des «risques majeurs»

L'agence de sécurité du médicament insiste : «le recours à des injections en dehors du milieu médical, présente des risques majeurs, tels que : infections, nécrose cutanée, des réactions allergiques voire le décès».

Réservée à un usage professionnel, la toxine botulique à visée esthétique est disponible en pharmacie ou livrée directement par le fabricant ou son fournisseur officiel à un médecin spécialisé. Elle doit faire l'objet d'une prescription médicale et sa vente sur Internet ou en direct au grand public est interdite.

En février dernier, l'ANSM avait déjà lancé l'alerte à ce sujet après l'hospitalisation de huit femmes qui avaient présenté des symptômes sévères de botulisme.

L'enquête avait montré que leur état étaient principalement lié à un «surdosage» lors d'injections effectuées par «des personnes non qualifiées» dans un centre en région parisienne entre août et septembre 2024.