DMLA : quelle est cette révolution médicale qui a permis de restaurer partiellement la vue lors d’un essai ?

Un implant sous-rétinien permettant de restaurer partiellement la vision des personnes atteintes de dégénérescence maculaire liée à l'âge a été testé avec succès, permettant à 84% des participants d'observer une amélioration spectaculaire de leur vue.

Une révolution médicale porteuse d'espoir. Comme le révèle une étude du New England journal of medicine, un groupe de scientifiques a mis au point un implant sous-rétinien dont les premiers résultats sont prometteurs.

Le système appelé PRIMA, développé par le médecin et ophtalmologue français José-Alain Sahel, associe un implant photovoltaïque sous-rétinien à des lunettes projetant une lumière proche de l'infrarouge sur l'implant dans le but de restaurer la vue dans les zones rétiniennes centrales atrophiées.

De nets progrès observés chez 84,4% des participants

Pour ce faire, des lunettes équipées d'une caméra miniature portées par les personnes atteintes de DMLA permettent de capter des images qui sont retransmises en temps réel à l'implant, en «excitant les cellules nerveuses voisines pour envoyer un message au cerveau».

Avant que cette technologie ne soit mise à l'épreuve, en juillet 2023, le médecin français José-Alain Sahel, considéré comme un pionnier de la rétine artificielle, avait promis : «Il n’y a jamais eu autant d’espoir». Depuis, au centre de recherche associé à l’hôpital des Quinze-Vingts, à Paris, il a mené une étude sur 38 patients recrutés dans 17 centres et cinq pays d'Europe.

L'étude se félicite qu'«à un an, 84,4% des participants ont déclaré pouvoir lire chez eux des lettres, des chiffres et des mots». Une avancée exceptionnelle, qui n'est cependant pas sans risque. Cet implant, qui mesure 2mm de diamètre, greffé sous la rétine, a causé «26 événements graves ont été observés chez 19 participants», dont la plupart étaient des hypertension oculaire. Des décollements de la rétine, trous dans la macula ou encore hémorragies sous-rétiniennes ont aussi été observés.

Pas de quoi atténuer l'enthousiasme de José-Alain Sahel, qui reste convaincu que «le bénéfice est bien supérieur aux effets indésirables», mettant en avant l'aspect inédit de son produit : «C’est la première fois qu’un système permet à des patients ayant perdu la vision centrale de se remettre à lire des mots, voire des phrases, tout en préservant la vision périphérique».