Quel est ce test prometteur qui pourrait détecter 50 types de cancers ? 

Une étude américaine a permis de mettre au point un test sanguin capable de dépister plus de 50 types de cancer à un stade précoce.

Une nouvelle étude a permis de mettre au point un test sanguin révolutionnaire capable de dépister plus de 50 types de cancers, ouvrant la voie à un diagnostic plus rapide et plus précoce, a rapporté la BBC.

Les résultats d’un essai mené en Amérique du Nord montrent que ce test a pu identifier un large éventail de cancers, dont les trois-quarts ne font actuellement l’objet d’aucun dépistage systématique, notamment ceux de l’ovaire, du foie, de l’estomac, de la vessie ou encore du pancréas.

Plus de la moitié des cancers ont été détectés à un stade précoce, lorsque les chances de traitement et de guérison sont les plus élevées. Le test a également su déterminer l’origine du cancer dans neuf cas sur dix, des résultats jugés particulièrement prometteurs par la communauté scientifique.

Baptisé Galleri, ce test a été développé par la société américaine Grail. Il repère dans le sang de minuscules fragments d’ADN tumoral circulant, issus de cellules cancéreuses. Au Royaume-Uni, il fait actuellement l’objet d’essais à grande échelle menés par le National Health Service (NHS).

L’étude a été menée pendant un an auprès de 25.000 adultes aux États-Unis et au Canada. Environ 1% des participants ont obtenu un résultat positif, et dans 62% des cas, la présence d’un cancer a ensuite été confirmée.

Un essai clinique mené sur 140.000 patients par le NHS

Le Dr Nima Nabavizadeh, chercheur principal et professeur agrégé de médecine radiologique à l’Oregon Health & Science University, estime que ces données pourraient «changer fondamentalement» l’approche du dépistage du cancer. Selon lui, cet outil pourrait aider à repérer de nombreux cancers plus tôt, lorsque les chances de succès des traitements, voire de guérison, sont les plus élevées.

Cependant, plusieurs experts indépendants appellent à la prudence. Ils soulignent qu’il faut encore davantage de preuves pour confirmer que ce test réduit réellement la mortalité liée au cancer.

La professeure Clare Turnbull, spécialiste en génétique translationnelle du cancer à l’Institute of Cancer Research de Londres, rappelle que «seules des études randomisées, utilisant la mortalité comme critère principal, permettront de déterminer si la détection plus précoce offerte par Galleri se traduit par un réel bénéfice pour les patients».

Tout repose désormais sur un essai clinique de trois ans mené par le NHS en Angleterre auprès de 140.000 participants, dont les résultats sont attendus l’an prochain. Si les conclusions sont positives, le NHS prévoit d’étendre le test à un million de personnes supplémentaires.