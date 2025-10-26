Manque de choline : voici les 3 principaux symptômes de cette carence méconnue

Nutriment essentiel à l’organisme, la choline joue un rôle central aussi bien dans le développement du système nerveux que le maintien d'une fonction hépatique normale. C’est pourquoi il est important de veiller à ne pas en manquer et d’être attentif aux signaux pouvant indiquer une carence. Voici les 3 principaux.

Une faiblesse musculaire

La choline est synthétisée par l’organisme, mais en quantité insuffisante. Et lorsque les apports alimentaires ne couvrent pas les besoins, une carence peut s’installer, se traduisant notamment par une faiblesse musculaire, des crampes et une fatigue inhabituelle. Pour augmenter son taux, misez sur le jaune d'œuf, le foie de volaille, le foie de bœuf ou encore le soja et le quinoa.

Des troubles cognitifs

Un faible apport peut d’autre part entraîner des difficultés de concentration, des changements d’humeurs ainsi que des troubles de la mémoire, la choline étant impliquée dans le développement du système nerveux central et des fonctions cognitives. En sachant que les besoins varient selon le sexe. En moyenne, une femme adulte a besoin de 425mg de choline par jour et un homme de 550 mg.

Des problèmes hépatiques

Ce composé organique contribue aussi à prévenir l’accumulation de graisses dans le foie. Lorsqu’il vient à manquer, cela peut donc engendrer des déséquilibres et problèmes hépatiques, comme une stéatose hépatique non alcoolique. Pour rester en forme, une supplémentation (prise de compléments alimentaires) peut s’avérer bénéfique, en particulier chez la femme enceinte, car la choline est nécessaire à la croissance du fœtus.